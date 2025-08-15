Invitan a taller de cómic, una aventura creativa que está por iniciar

Crear personajes en mundos paralelos y dar vida a las nuevas historietas que serán contadas, son algunos de los objetivos que tiene el Taller de Cómic que se imparte en el Centro Municipal de las Artes, institución que invita a jóvenes a formar parte de la creciente generación de creadores de cómics.

El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, lanza la convocatoria para que los adolescentes de 12 años en adelante se sumen al grupo que iniciará clases el sábado 6 de septiembre.

Alonso Guerra, encargado del Taller de Cómic del CMA, indicó que el taller fue creado hace más de dos años y las clases se extienden a lo largo de un semestre: Del taller de cómic han surgido proyectos interesantes y algunos de ellos, ya vieron la luz de manera electrónica.