Invitan a taller de cómic, una aventura creativa que está por iniciar

Crear personajes en mundos paralelos y dar vida a las nuevas historietas que serán contadas, son algunos de los objetivos que tiene el Taller de Cómic que se imparte en el Centro Municipal de las Artes, institución que invita a jóvenes a formar parte de la creciente generación de creadores de cómics.
El Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, lanza la convocatoria para que los adolescentes de 12 años en adelante se sumen al grupo que iniciará clases el sábado 6 de septiembre.
Alonso Guerra, encargado del Taller de Cómic del CMA, indicó que el taller fue creado hace más de dos años y las clases se extienden a lo largo de un semestre: Del taller de cómic han surgido proyectos interesantes y algunos de ellos, ya vieron la luz de manera electrónica.
“Estamos invitando a los jóvenes para que se inscriban en el Taller de Cómic, el cual ha tenido buen éxito, al final del semestre se hace una exposición, durante las clases los maestros los enseñan a dibujar, a crear personajes, a plasmar sus ideas, está entretenido son clases sabatinas de 10:00 a 14:00 horas”, dijo el docente Alonso Guerra.
Dentro de la formación se les da clases de historia del cómic, géneros literarios, y su impacto en la sociedad, entre otras, en lo artístico reciben clases de dibujo, de animación y su proceso.
Par formar parte de esta aventura educativa los interesados deben de tener mínimo 12 años de edad y cumplir con los requisitos como llenar el formato en https://culturacma.servoescolar.mx/admisiones.aspx , así como pagar las cuotas de inscripción y mensualidades en las fechas establecidas.
Mayores informes al teléfono 669 982 44 46 y 47 ext. 106 en la recepción, o acudir al CMA situado en calle Carnaval S/N colonia Centro, frente a la Plazuela Machado en horarios de 09:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.