Invitan a taller de encuadernación tradicional en el Museo de Arte de Mazatlán

El Instituto Sinaloense de Cultura a través del Centro de Literatura invita al público interesado en las artes visuales y los procesos artesanales a participar en el taller de Encuadernación Tradicional, que se llevará a cabo en el Museo de Arte de Mazatlán, durante el mes de enero de 2026.

El taller será impartido por Martha Romero, destacada artista visual y promotora cultural, y se desarrollará los días miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de enero, en un horario de 11:00 a 13:00 horas, en la Galería Carlos Bueno del Museo de Arte de Mazatlán. La actividad es de entrada libre, con cupo limitado, por lo que se requiere inscripción previa, al correo literaturasinaloaisic@gmail.com

Este espacio formativo tiene como objetivo acercar a las y los participantes a las técnicas tradicionales de encuadernación, fomentando el conocimiento de los procesos manuales, la apreciación del libro como objeto artístico y el desarrollo de habilidades creativas a través del trabajo artesanal.

Martha Romero es licenciada en Educación Artística y cursó seis semestres en la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con un diplomado en Gestión Cultural por la ANUIES y ha tomado e impartido diversos cursos y talleres relacionados con las artes visuales.

A lo largo de su trayectoria ha realizado 13 exposiciones individuales y ha participado en más de 100 exposiciones colectivas. Su trabajo artístico abarca disciplinas como el videoarte, la fotografía, la instalación, el arte urbano, el arte objeto, el arte textil, el libro de artista, así como la pintura y el dibujo. De manera constante experimenta con materiales y formas que le permiten construir un diálogo interno desde su cosmovisión.