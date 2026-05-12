Invitan a taller de intervención con Elina Chauvet en La Casa del Maquío

CULIACÁN._ La artista multidisciplinaria Elina Chauvet intervendrá la estructura Casa Nómada para crear la pieza Rosa Mexicana, que se inaugurará el sábado 23 de mayo, a las 17:00 horas, en La Casa del Maquío.

Mediante un taller de intervención con duración de una semana, del 18 al 23 de mayo se trabajará de la mano de la artista para confeccionar la pieza de manera colaborativa y abordar los temas relacionados.

Rosa Mexicana es una intervención de la estructura Casa Nómada, instalada en la Casa del Maquío desde el 2023 por el colectivo de artistas IceBox Collective y pensada como una galería abierta en la que los artistas y el público pueden colaborar.

En esta ocasión, la artista multidisciplinaria Elina Chauvet propone utilizar la pieza de arte como denuncia social, retomando el color rosa, comúnmente asociado a las cruces rosas colocadas tras los feminicidios en Ciudad Juárez, para resignificarla como símbolo de memoria, dolor y sororidad.

La intención es trabajar de la mano de colectivos para crear una pieza de lucha y acompañamiento, por lo que se extiende la invitación a los artistas, colectivos y público en general que quieran ser parte del proceso.