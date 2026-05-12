Invitan a taller de intervención con Elina Chauvet en La Casa del Maquío

CULIACÁN._ La artista multidisciplinaria Elina Chauvet intervendrá la estructura Casa Nómada para crear la pieza Rosa Mexicana, que se inaugurará el sábado 23 de mayo, a las 17:00 horas, en La Casa del Maquío.
Mediante un taller de intervención con duración de una semana, del 18 al 23 de mayo se trabajará de la mano de la artista para confeccionar la pieza de manera colaborativa y abordar los temas relacionados.
Rosa Mexicana es una intervención de la estructura Casa Nómada, instalada en la Casa del Maquío desde el 2023 por el colectivo de artistas IceBox Collective y pensada como una galería abierta en la que los artistas y el público pueden colaborar.
En esta ocasión, la artista multidisciplinaria Elina Chauvet propone utilizar la pieza de arte como denuncia social, retomando el color rosa, comúnmente asociado a las cruces rosas colocadas tras los feminicidios en Ciudad Juárez, para resignificarla como símbolo de memoria, dolor y sororidad.
La intención es trabajar de la mano de colectivos para crear una pieza de lucha y acompañamiento, por lo que se extiende la invitación a los artistas, colectivos y público en general que quieran ser parte del proceso.
Elina Chauvet ha consolidado una trayectoria internacional centrada en el feminismo y la investigación de la violencia contra la mujer, influenciada por sus experiencias en estados de alta conflictividad en México. Ampliamente reconocida por ser la creadora de “Zapatos Rojos”, una instalación de arte público iniciada en 2009 en Ciudad Juárez que, a través de más de 500 réplicas en países de América, Europa, África y Oceanía, busca generar conciencia social.
Su labor artística ha sido respaldada por múltiples menciones honoríficas en bienales del noroeste mexicano y por becas de instituciones como FOECA, el Festival Burningman en Estados Unidos y el Maypole Fund en el Reino Unido.
Además de exhibir su obra en recintos de prestigio como el Museo MACRO de Roma, la Bienal de Mercosul en Brasil y la Galería piso 8 en Nueva York, Chauvet destacó por su colaboración con la casa de alta costura Dior en su colección Crucero 2023-2024. Complementa su producción artística con una activa labor educativa, impartiendo ponencias en diversas universidades y centros culturales alrededor del mundo.
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