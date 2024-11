Invitan a taller virtual sobre Técnica Alexander

A todos los músicos y artistas escénicos se les invita a participar en el taller virtual sobre Técnica Alexander, que impartirá la maestra Claudia Montero Acevedo, del 25 al 29 de noviembre, en un horario de 15:00 a 19:00 horas, organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura.

El taller es gratuito y para inscripciones e información, los interesados pueden escribir al correo electrónico mtanamachicastro@gmail.com . En este curso se abordarán los principios y procedimientos de la Técnica Alexander y su aplicación a las artes, para elevar el nivel y la calidad del movimiento, así como la capacidad de atención de artistas y creadores.

La Técnica Alexander fue desarrollada por el actor y autor australiano Frederick Matthias Alexander a principios del Siglo 20 y es un método de reeducación corporal y mental que ayuda a mejorar la postura y el movimiento, y a reducir el estrés y el dolor, al aumentar la conciencia de cómo se usa el cuerpo y la mente en las actividades diarias.

Esta técnica ayuda a identificar y corregir hábitos posturales dañinos; mejora el equilibrio, la coordinación y la ligereza; favorece una actitud centrada y receptiva; disminuye el estrés y el cansancio y potencia la creatividad y el desarrollo personal.

Claudia Montero fue la primera mexicana en obtener el grado de Maestra en Técnica Alexander en Victoria Training Course for the Alexander Technique, escuela avalada por STAT (Society of Teachers of the Alexander Technique) Londres, Gran Bretaña (1988–1991).

Concluyó la licenciatura en Educación Artística de la Universidad Veracruzana en agosto de 2014. En ese mismo año, asistió durante un mes a un curso de actualización en The Centre for the Alexander Technique en Londres, G.B., en 2016 también visitó la Escuela de Técnica Alexander de Buenos Aires, ambas como parte de su preparación para crear la Escuela de profesores de Técnica Alexander en México.

En 2015 inició la Escuela de Técnica Alexander México, para formar profesores en dicha especialidad y desde 2010 hasta la fecha se desempeña como maestra de Técnica Alexander en la el Sistema Nacional de Fomento Musical y ha dado clases, cursos y conferencias en numerosas instituciones educativas en el campo de la música y las artes, tales como conservatorios y facultades en el país.