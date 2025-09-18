Invitan a un encuentro con la fuerza barroca y la modernidad sonora

La Camerata Mazatlán, bajo la dirección del maestro Sergio Freeman, ofrecerá un concierto inolvidable este sábado 20 de septiembre a las 19:00 horas en acústicamente privilegiada Casa Haas.

El programa de esta velada propone un diálogo entre la riqueza del barroco y las propuestas contemporáneas, con dos solistas que darán vida a obras de gran fuerza expresiva, el maestro Max Carreón, en la marimba, y el maestro Juan Carlos Chavarría Reyes, trombón principal de la Camerata Mazatlán.

La marimba como protagonista moderna

El maestro Max Carreón compartió que interpretará el Concierto para marimba y orquesta de cuerdas del compositor alemán Matthias Schmitt, obra del Siglo 21 integrada por tres movimientos.

“Es una pieza moderna que aborda diversos estilos contrastantes con los conciertos barrocos que también se presentarán. Los invito a que disfruten de esta obra que cautivará con la belleza física y sonora del instrumento”, expresó Carreón, destacando el protagonismo de la marimba como solista en un contexto de música de cámara.

El trombón alto y su fuerza barroca

Por su parte, el maestro Juan Carlos Chavarría Reyes, trombón principal de la Camerata Mazatlán, adelantó que interpretará el Concierto en re menor de Tomaso Albinoni, pieza barroca originalmente escrita para oboe, pero que en esta ocasión cobrará nueva vida con el trombón alto.

“Es un instrumento que aparece mucho en la orquesta sinfónica en obras de Beethoven o Brahms, pero difícilmente se ve como solista, y por supuesto que pertenece a la familia de los metales. No se pierdan este concierto para conocer este gran instrumento”, invitó el maestro Chavarría, al resaltar el valor único de su propuesta.

Una cita con la música

Este concierto representa una oportunidad para disfrutar de un programa que une la modernidad y el barroco en un espacio íntimo que permite apreciar cada matiz de la Camerata Mazatlán.

El público vivirá una noche donde el arte se manifiesta en toda su plenitud, de la mano de músicos que reafirman el compromiso de la ciudad con la excelencia musical.