Invitan a visitar la exposición artesanal ‘Raíces de Sinaloa’

En el Museo de Historia Regional de Sinaloa se inauguró la exposición artesanal “Raíces de Sinaloa”, una muestra que se integra por 20 piezas de diversas regiones del estado, desde Choix a Escuinapa.

En la exposición se pueden apreciar máscaras pascolas, danzantes de venado, sonajas, tambores ceremoniales, barcinas, poltronas, alfarería, cestos, talla en madera y arte en bule.

En la inauguración estuvo Adolfo Plata Guzmán, director de Cultura Culiacán, quien comentó que hablar de artesanías es hablar de identidad y destacó a los artesanos como los verdaderos protagonistas de la exposición con sus bellas obras.

Entre los artesanos participantes se cuenta con piezas de Mayra Rocío Hernández Burciaga, Cirilo Alberto Ochoa Castro, Jesús Ursino Ramos Cota, Benjamín Padilla Álvarez, Lucía Olivas Sánchez, Cecilia Murillo Nieblas, Dalvin Israel Heredia Campoa, Jesús Valentín Dimas Miranda, Carlos Ramón Hernández Meza, Joaquín Hernández López, Rosario Flores Berrelleza, Álvaro Maldonado Ramos, José Carmen Ochoa Brito y José Raúl Bayardo Flores.

La muestra forma parte de un proyecto de Mara Manjarrez, quien coordinó los trabajos a lo largo de todo el estado, realizando entrevistas y sesiones de fotos de los artesanos, con el apoyo de la Secretaría de Economía. La museografía de la exposición estuvo a cargo de Antonio Breseño Beltrán.

La exposición “Raíces de Sinaloa” permanecerá hasta el 18 de septiembre en el mezanine del Museo de Historia Regional de Sinaloa. Visitas de lunes a domingo en horario de 9:00 a 17:00 horas, entrada libre.