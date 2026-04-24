Invitan a vivir experiencia inmersiva con ‘Dimensiones comparativas IV’, en la GAALS

Una experiencia artística fuera de lo convencional se vivirá con la Intervención Performance Audiovisual: Dimensiones comparativas IV, este sábado 25 de abril, de 14:00 a 19:00 horas, en la Galería de Arte Antonio López Sáenz, con entrada totalmente gratuita.

El Instituto Sinaloense de Cultura invita al público a vivir esta propuesta de vanguardia que reúne el trabajo de los artistas José Alfredo Elías Dabdoub y Mario López, integrantes del Colectivo Cinta, quienes han destacado por su exploración en los límites de la creación audiovisual contemporánea.

La intervención se distingue por su carácter multidisciplinario, al integrar sonido e imagen generados en tiempo real, creando un diálogo dinámico entre tecnología, espacio y espectador.

Más que una exhibición tradicional, Dimensiones comparativas IV se plantea como un laboratorio de experimentación sensorial, donde el público podrá intercalar con una obra en constante transformación.

Este evento forma parte de las actividades paralelas que amplían la oferta artística en la ciudad, abriendo espacios para propuestas contemporáneas que apuestan por la innovación y la experiencia inmersiva.

Dirigido a estudiantes, creadores y público en general, este encuentro representa una oportunidad para acercarse a nuevas formas de entender el arte actual, donde convergen lo digital y lo análogo en una misma narrativa.

La invitación está abierta para quienes deseen explorar el arte y la tecnología en movimiento, en una jornada que promete activar los sentidos y generar nuevas formas de percepción.