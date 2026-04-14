Invitan a vivir ‘Las Vegas Sinfónico’ junto Sheyla, la OSSLA y cantantes invitados

¡Lo que pase en el Pablo, se quedará en el Pablo!, será la consigna de todo el público que acuda al espectáculo denominado Las Vegas Sinfónico, un concierto que brindará un recorrido por éxitos de figuras desde Frank Sinatra, Celine Dion, hasta Elvis Presley y otros, en las voz de Sheyla Tadeo, Ricardo Rodríguez y cantantes invitados, junto a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.
El evento que se realizará en el escenario del Teatro Pablo de Villavicencio, estará bajo la dirección del maestro Alexandre Da Costa, se realizará este jueves 16 de abril a las 18:00 horas, con una repetición el día 19 de abril, a las 12:30 horas.
Al respecto, el tenor Ricardo Rodríguez compartió que este es un evento que nadie se puede perder, el cual da la bienvenida a nuevas voces para participar con la OSSLA, como lo son Marilyn Cháirez, Marbella Rosas, Tavo Catalán y Pablo Bazán.
En torno al programa, el maestro Alexandre Da Costa señaló que será una fiesta, una oportunidad de donde se presentarán temas que todos conocen, pero con arreglos hechos para ser interpretados por la OSSLA, y que son monumentales.
”Vamos a interpretar canciones de Frank Sinatra, Tom Jones, Elvis Presley, Celine Dion, y hasta Britney Spears, artistas emblemáticos que estoy seguro les hubiera encantado cantar con una orquesta como la OSSLA, compuesta de 70 músicos, con arreglos donde cada uno desempeña un papel importante, además tenemos la suerte de contar con una artista muy querida, y de talla internacional como lo es Sheyla, a quien agradezco haber aceptado esta invitación”, señaló Da Costa.
Sobre su participación, la cantante sinaloense Sheyla Tadeo expresó su agradecimiento por esta invitación, junto a la OSSLA y cantantes locales de gran nivel.
“Dicen que lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, pero esta vez, nosotros tenemos la suerte de traer Las Vegas a Culiacán, por eso, lo que pase en el Pablo de Villavicencio, se quedará aquí en el Pablo de Villavicencio, así que la gente que nos acompañe lo va a disfrutar mucho, con un repertorio extraordinario, todo esto con la joya de la corona que tenemos como lo es la OSSLA, para mí es una bendición”, resaltó la culiacanense.
La actriz y cantante subrayó lo bendecido que está Sinaloa por tener toda una gran belleza musical, talento local, razón de más para venir y disfrutar al máximo este concierto, donde se reconocerá también a los nuevos talentos.
Tanto Marilyn Cháirez como Marbella Rosas, ambas cantantes y talento 100 por ciento local, mostraron su emoción de formar parte de este espectáculo, cumpliendo un sueño que cualquier artista de la entidad quisiera cumplir, cantar junto a la OSSLA, destacándo de igual manera estar lista para ofrecer un gran show a los asistentes.
El show contempla la interpretación de 23 temas, entre ellos temas como Rhapsody in Blue, Viva Las Vegas, The Goodfather, Come fly with me, Fly me to the moon, entre muchas otras. Los boletos estarán a la venta en las taquillas del teatro, así como en el portal boleterama.com, el costo es de 300 pesos en la planta baja central, 300 en la planta baja derecha o izquierda, mezzannine 200 pesos, y balcón central, derecho e izquierdo a 150 pesos.