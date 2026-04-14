Invitan a vivir ‘Las Vegas Sinfónico’ junto Sheyla, la OSSLA y cantantes invitados

¡Lo que pase en el Pablo, se quedará en el Pablo!, será la consigna de todo el público que acuda al espectáculo denominado Las Vegas Sinfónico, un concierto que brindará un recorrido por éxitos de figuras desde Frank Sinatra, Celine Dion, hasta Elvis Presley y otros, en las voz de Sheyla Tadeo, Ricardo Rodríguez y cantantes invitados, junto a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. El evento que se realizará en el escenario del Teatro Pablo de Villavicencio, estará bajo la dirección del maestro Alexandre Da Costa, se realizará este jueves 16 de abril a las 18:00 horas, con una repetición el día 19 de abril, a las 12:30 horas. Al respecto, el tenor Ricardo Rodríguez compartió que este es un evento que nadie se puede perder, el cual da la bienvenida a nuevas voces para participar con la OSSLA, como lo son Marilyn Cháirez, Marbella Rosas, Tavo Catalán y Pablo Bazán.

Sheyla Tadeo y Alexandre Da Costa.

En torno al programa, el maestro Alexandre Da Costa señaló que será una fiesta, una oportunidad de donde se presentarán temas que todos conocen, pero con arreglos hechos para ser interpretados por la OSSLA, y que son monumentales. ”Vamos a interpretar canciones de Frank Sinatra, Tom Jones, Elvis Presley, Celine Dion, y hasta Britney Spears, artistas emblemáticos que estoy seguro les hubiera encantado cantar con una orquesta como la OSSLA, compuesta de 70 músicos, con arreglos donde cada uno desempeña un papel importante, además tenemos la suerte de contar con una artista muy querida, y de talla internacional como lo es Sheyla, a quien agradezco haber aceptado esta invitación”, señaló Da Costa. Sobre su participación, la cantante sinaloense Sheyla Tadeo expresó su agradecimiento por esta invitación, junto a la OSSLA y cantantes locales de gran nivel.

Marbella Rosas y Marilyn Cháirez, cantantes invitadas al evento.