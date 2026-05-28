Invitan al campamento ‘Pequeños Súper Talentos’

El próximo verano, el Museo de Arte de Mazatlán será sede del campamento de artes “Pequeños Súper Talentos”, una propuesta formativa y recreativa organizada por el Centro Cultural Urbania, espacio independiente dedicado a la gestión y promoción artística desde 2014.

Este proyecto, creado en 2017, llega a Mazatlán con el propósito de ofrecer a las infancias un entorno seguro y creativo donde puedan fortalecer su autoestima, desarrollar habilidades artísticas y convivir con otros niños a través de experiencias lúdicas y culturales.

El campamento es dirigido por Rubén Darío Camacho “Daru Camacho”, bailarín egresado de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, fotógrafo y director artístico, quien ha impulsado diversos proyectos culturales y talleres en ciudades como Hermosillo, Cuautla, Escuinapa y Mazatlán, además de dirigir el festival “Danzando sobre las olas”, celebrado recientemente en el Teatro Ángela Peralta.

Durante dos semanas, las y los participantes podrán elegir entre distintos talleres diseñados especialmente para su edad, entre ellos danza y expresión corporal, artes plásticas, creación de muñecas artesanales, modelaje y desenvolvimiento escénico, así como actividades recreativas enfocadas en el compañerismo, la empatía y el trabajo en equipo.

El programa está dirigido a niñas y niños de 3 a 13 años, divididos en grupos por edades, y contempla una muestra especial para padres y familiares, donde se presentarán los trabajos y dinámicas desarrolladas durante el campamento.