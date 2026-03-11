Invitan al Carnaval Eldorado ‘La Leyenda’ para fortalecer la identidad y convivencia social

Con el objetivo de rescatar una tradición histórica de la región y fortalecer la identidad cultural del municipio, se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo, el Carnaval Eldorado ‘La Leyenda’, que, con una inversión de un millón 600 mil pesos, espera la presencia de 30 mil personas y una derrama económica de alrededor de 7 millones de pesos.

Faustino Torres Núñez, presidente municipal de Eldorado, acompañado por Rodolfo Díaz Fonseca, director de Difusión y Promoción del Isic, y Zaid Soto, representante de la Secretaria de Turismo, invitó a la ciudadanía a participar en esta celebración.

El presidente municipal explicó que la organización de esta festividad se impulsa a través de la dirección de Cultura del Ayuntamiento, encabezada por la maestra Graciela Fernández y su equipo de trabajo, quienes han coordinado los esfuerzos para hacer posible esta fiesta popular.

El Alcalde destacó que el carnaval representa una tradición que forma parte de la memoria colectiva de la comunidad y recordó que, de acuerdo con testimonios históricos de la región, el último carnaval celebrado en la localidad tuvo lugar aproximadamente entre los años 1960 y 1965, organizado por personajes que dejaron una huella importante en la historia social y cultural del joven municipio.

“Es una historia que debe aprenderse y también enseñarse”, expresó el edil al referirse al valor simbólico de estas celebraciones, subrayando que recuperar este tipo de tradiciones permite fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad comunitaria.

En ese sentido, señaló que la realización del Carnaval Eldorado 2026 “La leyenda”, tiene como propósito recrear y fortalecer la cultura del carnaval como una expresión popular que forme parte de la vida cultural del municipio, al tiempo que permita a las nuevas generaciones conocer y apropiarse de estas manifestaciones que han dado identidad a la región.

Asimismo, el presidente municipal informó que la celebración se organiza con un presupuesto moderado, priorizando la participación ciudadana y el trabajo conjunto entre autoridades y comunidad para consolidar una festividad representativa y accesible para todos.

Durante su intervención, extendió la invitación no solo a los habitantes de Eldorado, sino también a la ciudadanía de Culiacán y de comunidades cercanas, para que asistan y disfruten de esta celebración que busca convertirse en un espacio de convivencia familiar y de encuentro comunitario.

Finalmente, destacó que para garantizar la seguridad de los asistentes se implementará un operativo especial en coordinación con corporaciones de seguridad pública y con el apoyo de fuerzas castrenses, con el objetivo de que el traslado hacia el municipio y el regreso a casa se realice de manera segura para todos los visitantes.

Durante los tres días que dure el evento, las actividades iniciarán a partir de las 18:30 horas, se contará con la participación de las academias de danza del municipio.

El viernes 20, el evento central será la coronación del Rey de la Alegría; el sábado, se coronará a la reina del Carnaval y el sábado se llevará a cabo el desfile del Carnaval con carros alegóricos que recorrerán las principales calles del municipio.

En el programa artístico, se contará con la presencia de los cantantes Jorge Guerrero, Silvia Mendívil, el Grupo Jairo Valencia, Los Cedreños, las bandas La traviesa y la Kaña, entre otros artistas.