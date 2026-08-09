Invitan al círculo de lectura infantil en el Masin

Con el objetivo de fomentar el amor por la literatura y la creatividad desde la infancia, el Instituto Sinaloense de Cultura invita a niños y niñas de 7 a 10 años a participar en el Círculo de Lectura Infantil “Estrellitas lectoras”, el cual se llevará a cabo durante todos los sábados del mes de agosto en el Museo de Arte de Sinaloa.

Este espacio busca que los más pequeños del hogar se acerquen al universo de los libros y el arte plástico de una manera dinámica y divertida. A través del descubrimiento de historias fascinantes y personajes fantásticos, las y los participantes desarrollarán su imaginación mientras se familiarizan con los acervos del museo.

Durante este mes, el programa se lleva a cabo cada sábado de agosto, en la Sala de Lectura del Museo de Arte de Sinaloa, ubicado en Rafael Buelna y Ruperto L. Paliza.

Durante cada sesión se realiza una lectura compartida, una metodología integrada para incentivar la participación activa, la reflexión colectiva y el diálogo entre todos los niños asistentes, fortaleciendo así sus habilidades de comprensión y expresión.

Para ser parte de esta actividad, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 667 713 9933 y 667 716 1750, en un horario de atención de lunes a viernes, de 10:00 a 16:00 horas.