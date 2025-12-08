Invitan al concierto ‘Bel Canto’ en Casa Haas con la soprano Vanessa Gama y el bajo José Miguel Valenzuela

La soprano Vanessa Gama, una de las voces jóvenes más sólidas y expresivas surgidas de nuestra ciudad y el Bajo José Miguel Valenzuela, maestro y guía de nuevos valores del belcatismo en la región, presentarán el espectáculo “Bel Canto”, en Casa Haas, el sábado 13 de diciembre, a las 18:00 horas.

Uno de los grandes atractivos de la noche será la combinación vocal: soprano y bajo, una dupla poco común en los escenarios, que ofrece contrastes dramáticos y una riqueza sonora singular.

En este concierto la musicalidad al piano del maestro Juan Pablo García, será el eje que articule esta experiencia íntima y poderosa.

“Va a ser una experiencia padrísima”, adelanta la soprano, quien ha preparado este concierto con amor, entusiasmo y un profundo respeto por el estilo que dio forma a la ópera italiana del Siglo 19.

Para Vanessa Gama, este concierto tiene un significado especial pues marca una nueva etapa tras concluir su formación profesional y compartirá escenario con quien fue su maestro durante toda la licenciatura.

“Es un concierto muy bonito y muy importante para mí”, expresa la soprano, al explicar que el repertorio fue pensado con profundo cuidado, yendo más allá de lo habitual.

El programa rinde homenaje a Rossini, Donizetti y Bellini, padres del belcantismo, con una selección de arias y duetos que transitan desde las páginas más conocidas hasta verdaderas joyas poco interpretadas, altamente virtuosas y demandantes para la voz humana. Más que un recital tradicional, el concierto propone un recorrido sensible por la esencia del canto lírico.

Los boletos tienen un costo de 200 pesos y ya están a la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta., que está abierta con un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 19:00 horas. Él sábado atienden de 9:00 a 14:00 horas.