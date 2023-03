Ya están disponibles los boletos para ingresar al siguiente gran concierto de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes: Queen Sinfónico, a realizarse los días jueves 30 y viernes 31 de marzo a las 19:30 horas, en el Teatro Pablo de Villavicencio, en Culiacán.

Los boletos pueden adquirirse ya en línea, accediendo al portal kiynetick.com , y tienen un costo de 90 en el balcón, que es la parte más alta del Teatro; de 135 pesos en la zona de mezanine; 180 pesos en la planta baja lateral y 270 pesos en la planta baja central, y ya están empezando a venderse.

Cabe decir que el Teatro Pablo de Villavicencio tiene un cupo para mil personas en sus dos plantas, por lo que quienes deseen acudir a este maravilloso programa y, más aún, quienes deseen apartar los mejores lugares, deben comprar ya sus boletos.

“Queen Sinfónico” es el tercer programa de la Primera Temporada 2023 de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, con el que se rinde tributo a una de las bandas de rock más queridas a nivel mundial como es Queen, y que tendrá al Quinteto Britania como solista, y como cantante invitado a Pablo Juan Martínez, bajo la dirección artística del maestro Miguel Salmón del Real.

Durante el concierto, se recrearán los más grandes éxitos de Queen, la banda británica integrada por el cantante y pianista Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon, quienes desde 1970 no han dejado de oírse con veneración gracias a temas como “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions” y “Another One Bites the Dust”.