Para celebrar el “Día de la Armada de México” (23 de noviembre de 1825) que conmemora la Consolidación de la Independencia, la Secretaría de Marina-Armada de México, invita a la juventud mexicana a participar en el Concurso Nacional de Expresión Literaria “La Juventud y la Mar 2023”.

La convocatoria se cierra el 10 de noviembre de 2023 y podrán participar las y los jóvenes mexicanos de nacimiento, de 13 a 17 años de edad, con un relato cuyo tema central es la mar y la conciencia ecológica y marítima, en cualquiera de sus diferentes aspectos y manifestaciones.

La convocatoria puede consultarse completa en el link: https://www.gob.mx/semar/articulos/xxiii-concurso-nacional-de-expresion-literaria-la-juventud-y-la-mar-2023 .

Las y los jóvenes que hayan participado anteriormente en nuestro concurso y obtuvieron un primer, segundo o tercer lugar, no podrán hacerlo nuevamente, con el propósito de dar oportunidad de ganar a más concursantes. Las y los concursantes participarán con un sólo escrito, firmado con su nombre completo; deberán ser aficionados; no profesionales, en el género literario establecido y no tener publicada ninguna obra.

Quienes participen evitarán el plagio total o parcial de obras (escrito, ensayo, relato, etc.). publicadas en cualquier medio, así como la autoría de terceros (familiares, amigos, conocidos, etc.). Los trabajos deberán ser completamente originales e inéditos.

Los resultados del certamen, se publicarán a través de la página de internet de la Secretaría de Marina a más tardar el 27 de noviembre de 2023.

Los premios consisten, al primer lugar, en un viaje a la Ciudad de México y al Puerto de Veracruz, con todos los gastos pagados por la Secretaría de Marina - Armada de México en compañía de una persona mayor (padre, madre o tutor) debidamente acreditado, así como un diploma, souvenirs de Marina, obras literarias y un obsequio sorpresa. Al segundo y tercer lugar, un diploma, souvenirs de Marina, obras literarias y un obsequio sorpresa, que les serán enviados por paquetería a sus domicilios.