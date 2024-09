Una atenta invitación a niños y niñas mazatlecos hicieron sus majestades María Paula Velarde, Reina Infantil y Givanna Miranda, Reina de la Poesía del Carnaval Internacional de Mazatlán ‘24 a participar en el Gran Baile Infantil de la próxima edición de la máxima fiesta.

La convocatoria se lanzó dentro de la presentación de los diversos eventos que componen la máxima fiesta del puerto.

Será el lunes 3 de marzo a las 10:00 am cuando se lleve cabo el máximo evento infantil de Mazatlán, el baile en donde pueden participar niños y niñas de entre 4 y 10 años de edad en las tres categorías que los componen: participación individual, pareja y comparsa en tres modalidades: Fantasía, Disfraz y Baile.

Los premios serán de 14 mil pesos al primer lugar, 12 mil pesos al segundo y al tercero 8 mil pesos.

Cabe señalar que los concursantes solo podrán participar en una sola categoría y modalidad. Los jurados tomarán en cuenta la originalidad, belleza elaboración y lucimiento de vestuario, así como la desenvoltura del concursante.

Las inscripciones están abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria y los padres o tutores pueden pasar a inscribirlos en las oficinas de Cultura, ubicadas en Av. Alemán 203, entre las calles Belisario Domínguez y Heriberto Frías de 9:00 am a 15:00 horas, así como de 17:00 a 19:00 horas. Se debe anexar una copia de la credencial de elector, RFC de los padres, copia del acta de nacimiento y copia de credencial con fotografía de cada participante (escolar, cartilla de vacunación o pasaporte). De no ser así no podrán participar.

Los ganadores serán premiados de manera simbólica en el Gran Baile Infantil y el premio en efectivo será entregado en las oficinas de Cultura Mazatlán dos semanas después.