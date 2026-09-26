Invitan al musical ‘Rent’ a beneficio de Fundación Patitas Médicas

El musical “Rent” de Cree-Ser Producciones se estrenará el lunes 28 de septiembre en el Teatro Pablo de Villavicencio, con apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura, en beneficio de la Fundación Patitas Médicas con un mensaje de amor, afecto y resiliencia.

Los detalles del musical fueron presentados en una conferencia de prensa. Estuvieron presentes Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura; Jessica Aceves, directora general de Cree-Ser Producciones; y Amy Gil y Vanesa Manjarrez, de la Fundación Patitas Médicas, a beneficio de la función. Parte del elenco también asistió.

En los últimos cinco años de la administración 2021-2027, el Instituto Sinaloense de Cultura ha mantenido comunicación con colectivos independientes, particularmente de las ciudades. La senadora Ana Francis Chiquete, presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Sinaloa, también apoyó esta producción.

“Todos los que estamos involucrados con el arte sabemos que es un instrumento muy valioso, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo”, comentó Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura.

El arte, agregó Avilés Ochoa, permite aprender distintas formas de expresarse, convivir y resolver conflictos. Así, el arte puede transformar y unirse a una causa como la de Patitas Médicas.

Jessica Aceves, directora de Cree-Ser Producciones, agradeció al Instituto Sinaloense de Cultura por abrir sus puertas a las producciones de su compañía. Este apoyo es fundamental en una ciudad que necesita renacer, lo cual se logra a través de alianzas.

La obra “Rent” es un musical de rock creado por Jonathan Larson. Se inspira en “La Bohème” y se ambienta en Nueva York a finales de los años 80. La historia muestra a un grupo de jóvenes que buscan sobrevivir, amar y crear en medio de la pobreza, la discriminación y la epidemia del VIH/sida.

El montaje cuenta con un elenco de 15 actores que cantan y bailan. Entre ellos están Marco Vinicio Inzunza, Liz Beltrán, Monserrat Fonseca, Marielos Belmonte, Carlos Morales y Rosarmida Sicairos.

A través de sus actuaciones, buscan llevar al público un mensaje para valorar a amigos, pareja y familia. El teatro se utiliza como herramienta de reflexión social para fomentar ambientes inclusivos y respetuosos.

Amy Gil, representante de la Fundación Patitas Médicas, institución que brinda medicamentos y tratamientos a perros que han sufrido maltrato y vulnerabilidad, comparó el rescate animal con el teatro. Busca llevar a los animales hasta el “acto final”, que es la adopción del perro recuperado.

El boleto para la función de “Rent” tiene un costo de recuperación de 100 pesos. Se puede adquirir a través del WhatsApp 667 304 1751.