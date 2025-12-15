Invitan al preestreno de ‘Castel’: Un viaje a la desolación humana

La obra dancística-teatral “Castel” será preestrenada con una profunda adaptación de la aclamada novela “El Túnel” (1948) del escritor argentino Ernesto Sábato, este miércoles 17 de diciembre a las 18:00 horas.

Esta puesta en escena sumerge al espectador en el universo psicológico de su protagonista, Juan Pablo Castel, un hombre que narra el proceso mental y emocional que lo condujo a cometer un asesinato.

“Castel” no es solo un drama, sino un estudio intenso sobre la condición humana. La obra aborda temas universales como el aislamiento y el vacío existencial; la naturaleza autodestructiva del ser humano, la fragilidad de los pensamientos llenos de frustraciones y la dificultad de encajar en una sociedad que el protagonista percibe como despreciable.

La propuesta utiliza el cuerpo y el movimiento como vehículo principal para explorar la complejidad de la mente de Castel y su trágica incapacidad para aniquilar lo que más ama.

La obra cuenta con el talento de destacados creadores:Intérpretes-creadores: Johnny Millán (SACPC 2022-2025) y Naima Toledo. Narrador: Caleb Oseguera. Dirección y Coreografía: Víctor Manuel Ruiz (SNCA 2024-2027).

El preestreno de “Castel” se llevará a cabo el 17 de diciembre a las 18.00 horas en el Museo de la Música del Centro Municipal de Artes. Donativo 80.00 pesos.