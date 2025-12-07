Invitan al recital ‘Bel Canto’, con Vanessa Gama y José Miguel Valenzuela

Casa Haas será escenario de “Bel Canto”, un concierto que promete emoción, virtuosismo y una experiencia sonora imperdible. La cita es el sábado 13 de diciembre a las 18:00 horas.

Compartirán escenario, la soprano Vanessa Gama, una de las voces jóvenes más sólidas y expresivas surgidas de nuestra ciudad y el bajo José Miguel Valenzuela.

Uno de los grandes atractivos de la noche será la combinación vocal: soprano y bajo, una dupla poco común en los escenarios, que ofrece contrastes dramáticos y una riqueza sonora singular.

Vanessa Gama compartirá escena con el bajo José Miguel Valenzuela, acompañados al piano por el maestro Juan Pablo García, cuya musicalidad será el eje que articule esta experiencia íntima y poderosa.

“Va a ser una experiencia padrísima”, adelanta la soprano, quien ha preparado este concierto con amor, entusiasmo y un profundo respeto por el estilo que dio forma a la ópera italiana del Siglo 19.

Para Vanessa Gama, este concierto tiene un significado especial pues marca una nueva etapa tras concluir su formación profesional y compartirá escenario con quien fue su maestro durante toda la licenciatura.

“Es un concierto muy bonito y muy importante para mí”, expresa la soprano, al explicar que el repertorio fue pensado con profundo cuidado, yendo más allá de lo habitual.

El programa rinde homenaje a Rossini, Donizetti y Bellini, padres del belcantismo, con una selección de arias y duetos que transitan desde las páginas más conocidas hasta verdaderas joyas poco interpretadas, altamente virtuosas y demandantes para la voz humana. Más que un recital tradicional, el concierto propone un recorrido sensible por la esencia del canto lírico.

Boletos

Boletos: $200.00 a la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta. Abierta de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. Sábado de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.