Invitan al Seminario de Economía Cultural y Creativa

El Instituto Sinaloense de Cultura, en coordinación con instituciones de educación superior como la UAS, UAdeO, del sector público y el Congreso del Estado, llevarán a cabo el Seminario de Economía Cultural y Creativa Sinaloa 2026, una iniciativa que busca posicionar al estado como un espacio estratégico de diálogo en torno a las industrias culturales y la economía creativa.

Juan Avilés Ochoa, director del Isic; Paola Canizales, de la UAdeO; Érika Montoya, de la UAS; la diputada Stephany Rea, de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado, y Mercedes Dorado, directora de CODESIN, coincidieron en la importancia de articular esfuerzos entre academia, sector público y actores estratégicos para fortalecer el ecosistema creativo en la entidad.

El seminario operará como una plataforma de articulación entre los distintos niveles de gobierno, la academia y los actores culturales, con el objetivo de generar insumos técnicos que contribuyan a la toma de decisiones públicas y al fortalecimiento de la agenda cultural estatal, informaron.

El programa se desarrollará de manera mensual a lo largo de 2026, teniendo como sede el Museo de Arte de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán, con sesiones a partir de las 17:00 horas.

Las actividades iniciarán este jueves 26 de marzo con la conferencia inaugural “Industrias culturales, elemento clave de la responsabilidad social de las empresas”, a cargo de la Lic. Claudia Santa-Ana Zaldívar, directora de Economía Creativa de la Secretaría de Cultura federal.

Posteriormente, el seminario se articulará en una serie de mesas temáticas que abordarán distintos ejes del ecosistema cultural sinaloense, entre ellos el auge de la economía cultural en el estado, el papel de los museos como espacios de innovación, la empresa en la producción cultural, el diseño de moda, la gastronomía, la producción artística en territorio, el uso de los espacios públicos, la música popular, el turismo creativo, el audiovisual y las dinámicas de las compañías artísticas.

En estas mesas participarán representantes de instituciones académicas, funcionarios, empresarios y destacados agentes culturales, generando un espacio plural de reflexión y construcción colectiva.