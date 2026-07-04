Invitan al taller ‘Belerofonte Gramatical contra la Quimera Literaria’

El Museo de Arte de Mazatlán invita a jóvenes y adultos a participar en el taller de literatura “Belerofonte Gramatical contra la Quimera Literaria”, que impartirá la maestra María Muñiz del 6 al 11 de julio de 2026, de 15:00 a 18:00 horas.

Inspirado en la figura de Belerofonte, héroe de la mitología griega que logró derrotar a la Quimera, un monstruo que escupía fuego, el taller toma como punto de partida esta metáfora clásica para explorar los desafíos que enfrentan quienes se acercan a la creación literaria. La historia del héroe, cuyo destino termina marcado por la soberbia, servirá además para reflexionar sobre la disciplina, el conocimiento y la construcción del lenguaje.

A través de una metodología analítica, los participantes abordarán la importancia de la gramática no sólo como un conjunto de reglas, sino como una herramienta fundamental para potenciar la expresión artística y fortalecer los procesos de escritura.

El curso contempla el estudio y análisis de textos de destacados autores de la literatura hispanoamericana, entre ellos Juan Gelman y Julio Cortázar, además de obras de diversos escritores que enriquecerán la reflexión sobre el lenguaje y sus posibilidades creativas.

El taller con valor curricular tendrá una duración total de 25 horas, distribuidas en 18 horas presenciales y 7 horas de investigación documental, permitiendo a las y los asistentes complementar el aprendizaje en el aula con ejercicios de análisis y consulta de materiales especializados.

La actividad está dirigida a personas de 15 años en adelante interesadas en la literatura, la lectura crítica, la escritura creativa y el estudio del lenguaje. El costo es de 1,000 pesos, más una cuota de inscripción de 200 pesos.

María Asunción Muñiz Ángel es escritora, promotora cultural, narradora oral escénica y tallerista sinaloense. Ha dedicado gran parte de su trayectoria al fomento de la lectura, la escritura y la difusión de la literatura mediante talleres, festivales, encuentros literarios y proyectos culturales. Su labor se ha distinguido por acercar la literatura a diversos públicos y promover la reflexión sobre el lenguaje, la creación literaria y la tradición oral, consolidándose como una activa impulsora de la cultura en el sur de Sinaloa.

Para mayor información, pueden comunicarse en el WhatsApp de 669 566 1202 de lunes a viernes, de 10:00 a 14:30 horas, o al correo museoartemazatlan@culturasinaloa.gob.mx.