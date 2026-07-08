Invitan al taller ‘Burbugrafía, el arte de pintar con burbujas’

Con el propósito de vivir una experiencia creativa, divertida y accesible, el Museo de Arte de Sinaloa, invita al segundo Taller de Domingo, “Burbugrafía, el arte de pintar con burbujas”, que se llevará a cabo el domingo 12 de julio, de las 11:00 a las 16:00 horas, en el patio del museo.

La actividad será impartida por la artista visual Brianda Bañuelos y está dirigida a personas de todas las edades, con el propósito de acercar a niñas, niños, jóvenes y personas adultas a esta técnica artística que combina el juego con la experimentación plástica.

La burbugrafía es una técnica que consiste en pintar utilizando burbujas de jabón mezcladas con colorantes. Al entrar en contacto con el papel, las burbujas dejan huellas y estampados que generan composiciones únicas, llenas de formas, texturas y colores, convirtiendo cada creación en una pieza irrepetible.

A lo largo del taller, los participantes conocerán este proceso artístico de la mano de Brianda Bañuelos, quien los guiará en la elaboración de sus propias obras, promoviendo la imaginación, la exploración de materiales y el disfrute del arte en un ambiente de convivencia familiar.

La entrada es gratuita y no se requiere experiencia previa, por lo que la invitación está abierta a quienes deseen descubrir una manera diferente de crear y compartir en familia.

El Museo de Arte de Sinaloa se ubica en la esquina de las calles Rafael Buelna y Ruperto L. Paliza.