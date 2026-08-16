Invitan al taller de Cinematografía

El Centro Municipal de las Artes te invita a inscribirte a su Taller de Cinematografía, un espacio diseñado para explorar y comprender las bases de este arte visual.

El programa está dirigido a personas mayores de 15 años y se impartirá durante un semestre en modalidad sabatina, bajo la instrucción de los docentes Julio Recinos y Eden Martínez.

Durante las sesiones, las y los participantes abordarán contenidos teóricos como historia del cine, corrientes artísticas, géneros y apreciación visual. La finalidad del taller es proporcionar herramientas analíticas para comprender la narrativa, la estética y el contexto cultural propio del lenguaje cinematográfico.

Los interesados en iniciar su proceso de admisión pueden registrarse en el portal culturacma.servoescolar.mx/admisiones.aspx. Para más información, la institución pone a disposición los teléfonos 669 982 44 46 y 47, ext. 106.