Invitan al taller infantil ‘Club de Cómic’ en el Museo de Arte de Mazatlán

Niñas y niños de entre 9 y 12 años de edad podrán participar en el taller “Club de Cómic”, que se llevará a cabo en el Museo de Arte de Mazatlán.

Se trata de un espacio diseñado para estimular la imaginación, el dibujo y la narración visual mediante la creación de historias ilustradas y lo impartirá la ilustradora y diseñadora gráfica Marisa Castro.

El taller se desarrollará en seis sesiones sabatinas, del 11 de julio al 15 de agosto, en horario de 10:00 a 12:00 horas, con un receso de 10 minutos durante cada clase.

A lo largo del curso, las y los participantes aprenderán los fundamentos del lenguaje del cómic, desde la construcción de personajes y el manejo de expresiones y movimiento, hasta la creación de viñetas, diálogos y secuencias narrativas.

Como proyecto final, cada alumno elaborará un cómic original de entre dos y cuatro páginas, que será presentado al grupo durante la última sesión.

El taller tiene un cupo limitado a 15 participantes y está dirigido a pequeños artistas con interés por dibujar y contar historias. Todos los materiales están incluidos. La cuota de recuperación es de 1,600 pesos, más una inscripción de 200 pesos.

Mayores informes en el WhatsApp de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:30 horas al 669 566 1202 o en el correo museoartemazatlan@culturasinaloa.gob.mx