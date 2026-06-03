Invitan curso en línea con el director de cine Emilio Aguilar Pradal

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) te invita a participar en el curso “Las décadas que construyeron el cine mexicano”, impartido por el director Emilio Aguilar Pradal, el cual se realizará en línea del martes 23 al viernes 26 de junio de 2026 de 13:00 a 19:00 horas (de Sinaloa).

Este curso tiene como objetivo acercar al alumno a los periodos fundamentales que edificaron lo que ahora llamamos cine nacional, y busca reflexionar sobre la incidencia del cine a nivel social, económico, cultural, para consolidar la noción del poder que tiene el cine en un país como México.

Los únicos requisito son ser mayor de 15 años y tener curiosidad, interés y compromiso por el tema.

El cupo es limitado y la cuota de recuperación es de 400 pesos por todo el curso que será cuatro sesiones de cuatro horas cada una. Al final se enviará un diploma del FICM a los alumnos que cumplan con los requerimientos del taller y asistan puntualmente a todas las clases.

Emilio Aguilar Pradal (Jalacingo, Veracruz. 1986) estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, de la UNAM. Egresó como director con el largometraje Los atardeceres rojos (2018); seleccionado para la edición 2019 del FICUNAM y otros festivales.

Con su trabajo ha participado en más de una veintena de festivales y laboratorios nacionales e internacionales y fue productor del documental Oblatos: El vuelo que surcó la noche, ganador en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2019 y en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2019. En 2020 la película obtuvo la nominación al Ariel a Mejor Largometraje Documental.

Se ha desempeñado como maestro titular de la materia “Historia del cine mexicano I y II” en el SAE Institute, también ha impartido esta materia en el CUEC UNAM, en el Faro de Aragón y en la Escuela Veracruzana de cine Luis Buñuel.