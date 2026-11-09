Isabel Allende regresa a México para la FIL Guadalajara

Isabel Allende, ganadora del Premio Planeta 2026, regresará a México tras décadas de ausencia para la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde presentará su novela “La hora antes del alba” y dialogará con lectores.

La presencia de la escritora chilena, considerada una de las figuras más importantes de la literatura actual en español, promete un encuentro significativo para sus seguidores. Su regreso a México, uno de los países con mayor número de lectores de su obra, marca un hito en el evento literario.

Allende se dio a conocer mundialmente en 1982 con “La casa de los espíritus” y desde entonces ha escrito más de 28 obras traducidas a 42 idiomas. Su trayectoria incluye más de 80 millones de libros vendidos y múltiples reconocimientos, como la Medalla Presidencial de la Libertad y el Premio Nacional de Literatura de Chile.

“La presencia de Allende en el mayor encuentro de las letras en lengua española es un marco inmejorable para que sus fieles lectoras y lectores conozcan de su propia voz los detalles de La hora antes del alba”, señaló Grupo Planeta.

La autora realizará dos actividades en la FIL Guadalajara. La primera será la presentación de “La hora antes del alba”, novela galardonada con el Premio Planeta 2026. Este acto se llevará a cabo el domingo 29 de noviembre a las 19 horas en el Salón Enrique González Martínez. El acceso requerirá un proceso previo de registro.

La segunda actividad ocurrirá el lunes 30 de noviembre en el Foro FIL a las 17:00 horas. Allende participará en una de las sesiones de “Mil jóvenes con...”, donde dialogará con estudiantes de la Universidad de Guadalajara sobre su quehacer literario. Esta actividad estará abierta al público con cupo limitado y no requiere compra de boleto de acceso a la Feria.

Los detalles para el ingreso a cada actividad se informarán a través de las redes sociales de Grupo Planeta y FIL Guadalajara.

“La hora antes del alba”, novela que cierra el universo abierto en “La casa de los espíritus”, narra la historia de Alba, quien queda sola en un país bajo dictadura, esperando a su primer amor mientras enfrenta a su captor. La obra explora un legado de violencia y represión social, y la lucha por un futuro esperanzador.

Allende dedica parte de su tiempo al trabajo por los derechos humanos, estableciendo en 1992 una fundación dedicada a la protección y empoderamiento de mujeres y niñas. Ha recibido quince doctorados honoríficos, incluido uno de la Universidad de Harvard.