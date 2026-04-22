Isabel Costes dirigirá a la OSSLA con ‘Cuentos, mares y danzas’

‘Cuentos, mares y danzas’ es el concierto que la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentará con la participación de la reconocida directora huésped Isabel Costes.

Las presentaciones se llevarán a cabo el jueves 23 de abril a las 18:00 horas y el domingo 26 de abril a las 12:30 horas, en el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente, con acceso gratuito para el público en general.

El programa integra obras que dialogan entre la narrativa, el movimiento y la emoción, iniciando con Un relato sobre Camila, de Claudia Montero, seguido de Bacchus et Ariane (Segunda suite), de Albert Roussel.

La velada culmina con una selección de las suites del ballet Romeo y Julieta Op. 64, de Sergei Prokofiev, incluyendo fragmentos emblemáticos como Montescos y Capuletos, Julieta niña y Escena del balcón, entre otros movimientos.

Con este repertorio, la OSSLA propone un recorrido sonoro que transita entre lo evocativo y lo dramático, resaltando la riqueza expresiva de la música sinfónica y su capacidad para contar historias a través del sonido.

Asista

Las presentaciones se llevarán a cabo el jueves 23 de abril a las 18:00 horas y el domingo 26 de abril a las 12:30 horas, en el Teatro Lince de la Universidad Autónoma de Occidente, con acceso gratuito para el público en general.

Sobre la directora huésped

Isabel Costes, directora musical y artística de la Orquesta Sinfónica del Atlántico desde su fundación en 2006, es una de las figuras más destacadas de la dirección orquestal en España.

Su sólida trayectoria internacional la ha llevado a colaborar con diversas orquestas en Europa y América, consolidándose como una intérprete versátil y de gran vitalidad, reconocida por su capacidad de síntesis y profundidad expresiva.

La maestra Costes, gracias a su perfil y trayectoria aperturista y transversal, propicia el encuentro de la música con otras disciplinas como las artes escénicas, plásticas y visuales, logrando que los distintos géneros se entrelacen y fluyan de manera orgánica.

Es, además, una firme impulsora de la música española y la zarzuela. En 2020 creó Zarzuela Estudio Internacional, un programa formativo de alto rendimiento orientado a la promoción de talentos de la lírica y de este género. Asimismo, es ideóloga e impulsora del formato Microzarzuelas y creadora de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Atlántico (OSJA).