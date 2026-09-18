ISIC lanza Bienal ‘Álvaro Blancarte 2026’: ¡Tu obra puede ser la ganadora!

Artistas de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur pueden participar en pintura, dibujo y gráfica. La convocatoria ofrece premios de adquisición en varias categorías, buscando impulsar el talento regional.

El Instituto Sinaloense de Cultura lanzó la Segunda Bienal del Golfo de California Álvaro Blancarte 2026, invitando a artistas de cinco estados a concursar en pintura, dibujo y gráfica con premios que suman 237 mil pesos en efectivo.

La iniciativa del Gobierno de Sinaloa, a través del ISIC, está dirigida a creadores mexicanos nacidos o con residencia en Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Los participantes pueden inscribir obras inéditas en las disciplinas mencionadas.

Esta es la segunda edición de la bienal, que busca consolidarse como un espacio vital para la expresión artística en la región. El evento honra la memoria y el legado artístico de Álvaro Blancarte, figura relevante en el arte contemporáneo.

“El objetivo es fomentar la creación plástica y reconocer el talento de los artistas de la región, así como enriquecer el acervo cultural del estado”, destacó el Instituto Sinaloense de Cultura, organizador de la bienal.