ISIC lanza Bienal ‘Álvaro Blancarte 2026’: ¡Tu obra puede ser la ganadora!

Artistas de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur pueden participar en pintura, dibujo y gráfica. La convocatoria ofrece premios de adquisición en varias categorías, buscando impulsar el talento regional.
El Instituto Sinaloense de Cultura lanzó la Segunda Bienal del Golfo de California Álvaro Blancarte 2026, invitando a artistas de cinco estados a concursar en pintura, dibujo y gráfica con premios que suman 237 mil pesos en efectivo.
La iniciativa del Gobierno de Sinaloa, a través del ISIC, está dirigida a creadores mexicanos nacidos o con residencia en Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. Los participantes pueden inscribir obras inéditas en las disciplinas mencionadas.
Esta es la segunda edición de la bienal, que busca consolidarse como un espacio vital para la expresión artística en la región. El evento honra la memoria y el legado artístico de Álvaro Blancarte, figura relevante en el arte contemporáneo.
“El objetivo es fomentar la creación plástica y reconocer el talento de los artistas de la región, así como enriquecer el acervo cultural del estado”, destacó el Instituto Sinaloense de Cultura, organizador de la bienal.
La participación está abierta en pintura, dibujo y gráfica, con piezas originales y de tema libre. Cada artista puede concursar con un mínimo de dos obras y un máximo de cinco, todas inéditas.
Se aceptan obras con técnicas mixtas e intervenciones de materiales diversos, siempre que su estabilidad estructural esté garantizada. Quedan excluidas fotocopias, reproducciones digitales y monotipos.
Los participantes deben ser mayores de edad, nacidos o con un mínimo de seis meses de residencia en los estados convocados. Es requisito haber participado en al menos cuatro exposiciones individuales en galerías o espacios culturales.
La institución detalló que las obras deben ser inéditas, realizadas a partir del 1 de noviembre de 2024 y no haber sido publicadas en ningún medio físico o digital. Tampoco pueden pertenecer a colecciones públicas o privadas, estar concursando en otros certámenes o comprometidas para exposición.
Las obras deben registrarse en su disciplina correspondiente (Pintura, Dibujo o Gráfica), con dimensiones mínimas de 30x30 centímetros y máximas de 220x220 centímetros. La producción y enmarcado corren por cuenta de los autores.
La inscripción se realiza en línea antes del viernes 30 de octubre de 2026 a las 23:59 horas (tiempo del Pacífico), a través del enlace https://forms.gle/T5aDuZJATHxCX8pKA. Se requiere cargar semblanza curricular, identificación oficial, acreditación de residencia y fichas técnicas.
La lista de artistas seleccionados se difundirá el 9 de noviembre de 2026 en las plataformas digitales del ISIC. La recepción presencial o por paquetería de las piezas seleccionadas será del 9 al 20 de noviembre de 2026, de lunes a viernes, de 08:00 a 14:00 horas.
La recepción será en el Departamento de Artes Visuales del ISIC, ubicado en Calle Rafael Buelna S/N, esquina con Doctor Ruperto L. Paliza, colonia Centro, en Culiacán.
Un jurado evaluará las piezas para dictaminar cuáles integrarán la exposición oficial y cuáles serán acreedoras a premios de adquisición y menciones honoríficas. El fallo del jurado será inapelable.
Los galardonados serán notificados directamente el sábado 5 de noviembre de 2026, vía telefónica o correo electrónico. Las obras seleccionadas formarán parte de la exhibición en la Galería de Arte “Álvaro Blancarte” del ISIC en Culiacán, inaugurándose en noviembre de 2026.
Se otorgarán dos premios de adquisición por disciplina. En Pintura, el primer lugar recibirá 65 mil pesos y el segundo, 50 mil pesos.
Para Dibujo, el primer lugar obtendrá 40 mil pesos y el segundo, 30 mil pesos. En Gráfica (Estampa), el primer premio es de 32 mil pesos y el segundo de 20 mil pesos. El jurado puede otorgar menciones honoríficas.