Italia presenta su programa para FIL Guadalajara 2026

Italia será nuevamente el país Invitado de Honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este año celebra su cuadragésima edición y se llevará a cabo del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

Un total de 61 autoras y autores mostrarán la variedad y el pluralismo de la edición italiana mediante los encuentros del programa literario, cuyo corazón será el Pabellón de Italia dentro de la Feria. Allí expondrán más de treinta editoriales y habrá una librería con exhibición y venta de libros de autores italianos, tanto en su lengua original como en traducciones al español.

La participación italiana incluirá además diez exposiciones, conciertos y otras iniciativas que abarcarán desde la gastronomía y el cine hasta los intercambios académicos. El programa se extenderá por toda la ciudad de Guadalajara y propondrá un gran viaje de descubrimiento de la cultura italiana, inspirado en las palabras del escritor Umberto Eco (“El mundo nos habla como un gran libro”), a diez años de su muerte.

El país europeo regresará tras 18 años (en 2008 fue Invitado de Honor) con un pabellón de mil 200 metros cuadrados, diez exposiciones, conciertos, cine, gastronomía y un amplio programa que buscará extender la presencia italiana más allá del recinto ferial hacia distintos espacios de la ciudad.

Durante la presentación oficial, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Antonio Tajani, destacó el alcance que tendrá esta participación para la industria editorial de su país.

“La participación de Italia como país invitado de honor representa un importante reconocimiento y una oportunidad estratégica para reforzar la presencia de la industria editorial italiana en el ámbito hispanoamericano”, afirmó.

El funcionario subrayó que la traducción de libros forma parte de la estrategia de proyección internacional de Italia.

“Cada obra traducida contribuye a poner en valor nuestra identidad cultural y nuestras exportaciones”, dijo.

La Feria será un escaparate para mostrar una Italia que une tradición e innovación y fortalecer los vínculos culturales con México y América Latina”, subrayó.

Cada año, la FIL reúne a más de 900 escritores, 18 mil profesionales del sector editorial, 2,800 casas editoriales procedentes de más de 60 países y un público cercano al millón de visitantes.

En más de 43 mil metros cuadrados de exhibición se desarrollan más de tres mil actividades a lo largo de nueve días. La FIL Guadalajara es, además, uno de los principales espacios para el intercambio de derechos editoriales en español, idioma que constituye el principal mercado de exportación de derechos para la industria editorial italiana.