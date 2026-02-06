Iván Gámez fortalece su trayectoria como compositor en el regional mexicano con el tema ‘No Capea’

“Esa es una parte muy bonita que hay que tratar nosotros como autores y artistas, el cuidar las letras para generar un bonito mensaje y no solo conectar con adultos sino con todas las generaciones”, añadió.

“A mi me tocó escribir y ser autor en participación con otros colega de la canción ‘No Capea’, junto a Xavi y Grupo Frontera, que es una de las canciones del momento y me da mucha curiosidad ver cómo me ha tocado que lleguen y me digan como la canción ha conectado con la gente, pero sobre todo con los niños, que me digan sus hijos o sobrinos la bailan y la cantan y se emocionan con la canción” dijo.

Manteniendo una visión clara sobre la evolución de la industria musical, el autor atraviesa actualmente uno de los momentos más significativos de su carrera gracias al impacto que ha tenido la canción ‘No Capea’, interpretada por Xavi y Grupo Frontera, de la cual, Gámez, formó parte para su colaboración.

Iván Gámez, ha logrado posicionarse gracias a canciones que conectan con el público por su frescura, lenguaje cercano y un enfoque menos convencional del amor, fórmula que hoy lo mantiene vigente y con nuevos proyectos en puerta.

Con paso firme y una carrera construida a base de constancia y trabajo duro, el compositor mazatleco Iván Gámez atraviesa uno de los momentos más sólidos de su trayectoria profesional, consolidándose en la industria musical al colaborar con algunas de las voces más importantes del regional mexicano y contar con el respaldado por éxitos recientes.

Dentro de su camino artístico fue nominado al Latin Grammy, por el tema ‘Hecha pa’ mi’, interpretada por Grupo Frontera.

De acuerdo con el propio compositor, la canción nació de manera natural durante una sesión de estudio, cuando entre improvisaciones comenzó a tomar forma una melodía con ritmo de cumbia y que hoy en día se ha convertido en un gran éxito.

“El proceso fue algo inesperado, estábamos trabajando con Xavi en el estudio de Grupo Frontera y de repente Xavi empezó como a ‘freestylear’ y nos gustó el ritmo, de ahí surgió la idea de hacer como una cumbia y todo empezó a fluir”, expresó.

Gámez compartió que fue a partir de la base musical que el equipo decidió apostar por una letra más sencilla y coloquial, que hablara de una historia de rechazo amoroso, pero sin dramatismo, privilegiando un tono alegre y bailable, rompiendo con la narrativa tradicional del corazón roto y transformar la experiencia en una invitación a disfrutar de la música.

“Llegamos a la temática que es ‘No Capea’, y de hablar de una muchacha que no me hace caso, que el término ‘no capea’ es eso, entonces en vez de decirlo de una forma dolida, se presenta como alegre”, declaró.

“Una forma de decir ‘bueno, esta muchacha no me hace caso, pero pues ni modo, uno está bailando, disfrutando. Eso es lo que queríamos hacer con la canción”, agregó.

En este sentido, la fórmula resultó efectiva, pues la canción comenzó a ganar terreno en plataformas digitales y reuniones populares, pero su alcance se multiplicó en los últimos meses cuando fue adoptada por la ‘Porra Guinda, del equipo Tomateros de Culiacán.

Fue en este momento que el tema empezó a sonar con fuerza en el estadio, donde la afición lo convirtió en parte del ámbito festivo de los juegos, lo que terminó por catapultar como el himno de la temporada del equipo, llegando incluso a convertir su coreografía en tendencia en distintas plataformas digitales.

Por tal motivo, para Gámez ver esa respuesta del público ha sido especialmente significativo, sintiendo satisfacción y curiosidad de observar como una de sus canciones trascienden generaciones y espacios, y con la esperanza de que el tema pueda convertirse en ‘la canción del momento’ durante la celebración del Carnaval de Mazatlán 2026, la máxima fiesta del puerto.

“Hoy gracias a Dios es un éxito y con la Porra Guinda que la bailan por allá en Culiacán y en todos lados, chicos, grandes, es algo bien bonito de verdad, ser parte de la composición y más siendo mazatleco, ver aquí en mi puerto como la canción también es un éxito, y ojalá se vuelva la canción del carnaval”, dijo entre risas.

Este éxito se suma a una trayectoria de alrededor diez años en la composición profesional de Gámez, quien en este lapso ha logrado cerca de 200 canciones grabadas por diversos intérpretes, en donde figuran artistas como Christian Nodal, Carín León, Alejandro Fernández, Grupo Firme, Grupo Frontera y Peso Pluma, entre otros.

El compositor señaló que este reconocimiento marcó un parteaguas en su carrera, al validar el esfuerzo de años y abrirle nuevas puertas en la industria, donde esta nominación la asumió como el resultado del trabajo constante y aprendizaje compartido con otros colegas, pese a no haber podido llevarse el laurel.

Por tal motivo, lejos de conformarse con el papel de autor, Gámez prepara ahora una nueva etapa como cantautor, pues actualmente trabaja en versiones más íntimas de sus propias composiciones, interpretadas con guitarra y arreglos personales, con la intención de conectar de manera directa con el público y mostrar su identidad musical desde su propia voz, sin dejar de lado las colaboraciones.

“La verdad es que seguimos trabajando duro con artistas como Christian Nodal, Carín León, acabo de ver a mi amigo Alejandro Fernández, donde estamos platicando para hacer nuevas composiciones, nuevas colaboraciones”, dijo.

“Pero personalmente, este año viene ya también lo que es música en forma por parte de un servidor, en mi versión como cantautor. Creo que es una manera de compartir con el público que aparte de composiciones, quiero tratar de conectar también en esa parte con mi voz”, complementó.

En lo que respecta al panorama del regional mexicano, reconoció que se trata de un medio competitivo, sin embargo, considera que el verdadero reto es superarse a uno mismo en cada proyecto y bajo esa filosofía, apuesta por la colaboración entre compositores y artistas, convencido de que el trabajo en equipo fortalece las canciones y amplía las oportunidades de crecimiento.

De tal modo que con su experiencia, reconocimiento internacional y nuevos planes creativos en marcha, Iván Gámez mantiene el paso firme, decidido a seguir aportando música cercana y honesta, capaz de resonar en cada rincón del mundo.