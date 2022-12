$!Jaime Labastida, entre el rigor de la filosofía y la emotividad de la poesía

“Me parece excelente que sea la primera de esta magnitud, porque han habido otras ferias, pero no tienen estas dimensiones, y esta me parece muy bien porque es una feria de de carácter personal, en donde participan más de 30 escritores, respondiendo al llamado de nuestro amigo Élmer Mendoza, para que esto ayude a la que la gente lea más, que crezca la adicción a leer”, expresó Labastida Ochoa.

Acompañado de Juan Carlos Ayala, director de Editorial UAS, el escritor abordó el tema de la filosofía, en la que contesta a la duda si en su trabajo literario confluye más hacia la filosofía o la poesía.

“Mi pretexto para vivir fue la filosofía, he vivido como profesor de filosofía mucho tiempo, también como editor, y demás, sin embargo, cada cinco años publico un libro de poesía, pero últimamente no he escrito poesía, pero sí mucho ensayo, son etapas, yo digo que la poesía es muy celosa al menos en mi caso, y cuando empiezo a escribir poesía, no puedo hacer otra cosa”.

Detalló que algo que distingue su poesía es el ritmo, las metáforas, las imágenes, considerando además, que su trabajo en género es conceptual, pero siempre con un contenido bastante emotivo, ya que de no ser así, este sería un ensayo más.