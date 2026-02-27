Jason Ricci comparte su maestría en el blues con jóvenes mazatlecos

El armonicista y cantante estadounidense Jason Ricci, una de las figuras contemporáneas más influyentes de la armónica en el blues, compartió su maestría con alumnos del Centro Municipal de Artes (CMA).

El Museo de la Música del se convirtió en un espacio de aprendizaje especializado durante la masterclass de blues impartida por Ricci, bajo la coordinación del maestro Omar Ríos, con el respaldo del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Ricci ha sido galardonado en múltiples ocasiones por la Blues Foundation, obteniendo el Blues Music Award como ganador en los años 2010, 2018, 2022 y 2023, distinciones que lo posicionan como un referente internacional del género.

Durante la sesión, los alumnos escucharon la ejecución en vivo del maestro, y observaron la aplicación práctica de conceptos técnicos como escalas, modos y estructuras propias del blues, trasladando la teoría del aula al lenguaje real del escenario.

Omar Ríos destacó que una masterclass permite a los estudiantes “ver músicos buenos tocar varios estilos de música, en este caso el blues, y cómo aplicar lo que se estudia en un salón de clases”.

Subrayó que este formato supera la dinámica estrictamente teórica, ya que el alumno puede ver y escuchar al maestro ejecutar lo que explica, facilitando la comprensión inmediata y la asimilación práctica.

Además del contenido técnico, Ricci compartió experiencias y anécdotas sobre su trayectoria profesional, enriqueciendo la visión de los jóvenes músicos sobre el camino artístico y profesional dentro de la industria musical.

La experiencia dejó un impacto significativo en los asistentes, quienes pudieron aclarar dudas en tiempo real, observar procesos creativos y comprender cómo otro músico logra ejecutar aquello que aún están en proceso de dominar.

Ricci ha participado como armonicista invitado en álbumes de Johnny Winter, Ana Popovic, Joe Louis Walker, Cedric Burnside, Walter Trout, Mike Zito, Joanna Connor, JP Soars, Nick Moss, Peter Karp, Nick Curran, The Mannish Boys, Too Slim and The Tail Draggers y Walter Trout.

Ha realizado giras o tocado en conciertos con John Fohl, The Iguanas, Damon Fowler, Papa Mali, Walter Trout, Nick Moss, JP Soars, Mike Zito, Eric Johanson, Big Chief Monk Boudreaux, Anders Osborne, Joe Krown y muchos otros.

Es actualmente uno de los armonicistas más influyentes, grabados, célebres, entrevistados y famosos que trabajan actualmente en el mundo.