Javier Brito muestra el poder de la base rítmica en el Foro de Percusiones

La percusión es mucho más que marcar el tiempo: es el pulso que sostiene, conecta y da identidad a una obra musical. Bajo esta premisa, el maestro Javier Brito impartió la clase “La base rítmica en un proyecto musical”, una de las actividades del Foro de Percusiones del Centro Municipal de las Artes (CMA), donde ofreció a los asistentes un recorrido sonoro por distintos lenguajes musicales para demostrar el papel fundamental del ritmo dentro de cualquier ensamble.

Con un formato dinámico e interactivo, la sesión invitó a niñas, niños, jóvenes, estudiantes y músicos a descubrir cómo la percusión dialoga con los diferentes estilos musicales, adaptándose a sus características expresivas sin perder su función como eje estructural de la interpretación.

Para ilustrar esta evolución musical, Javier Brito condujo a los participantes desde la música para ballet con El Cascanueces, de Piotr Ilich Chaikovski, hasta una de las obras más representativas del repertorio sinfónico mexicano, el Huapango, de José Pablo Moncayo.

Con esta última pieza el maestro despertó el entusiasmo del público. Acompañado por una pista de audio, Brito ejecutó la parte de percusión con un estilo preciso y expresivo, permitiendo a los asistentes apreciar cómo la base rítmica aporta energía, equilibrio y carácter a una de las composiciones más emblemáticas de la música mexicana.