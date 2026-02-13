Javier I enciende la fiesta: Mazatlán corona a su Rey de la Alegría 2026

Mazatlán ya tiene a su primer soberano del Carnaval 2026. Con un espectáculo lleno de raíces mexicanas y música sinaloense, Javier I fue coronado como Rey de la Alegría de la máxima fiesta porteña que este año lleva por nombre “Arriba la Tambora”, en el emblemático Estadio Teodoro Mariscal.

“Somos gente de sal y sol, donde el mar brinda el ritmo y la tambora el sentimiento”, resonó en el arranque de la ceremonia, marcando el tono de una velada que exaltó la esencia del puerto.

La coronación estuvo enmarcada por un mosaico musical con temas emblemáticos como Mi Diana, El Manicero, Pachuca, Cinco de Chicles, Estereofónica y El Pato Asado, que pusieron a bailar a miles de asistentes.

Javier I, conocido cariñosamente como “El Chiras” e integrante de la Banda MS, apareció al ritmo de la trompeta para recibir la ovación del público.

Ataviado con un atuendo en azul rey y dorado, saludó emocionado mientras la tambora marcaba el pulso de la fiesta. Su coronación no solo celebró su trayectoria musical, sino también su carisma y cercanía con la gente.

La noche también estuvo marcada por momentos de reconocimiento y despedida. Daniel Osuna, Rey de la Alegría 2001, recibió un homenaje entre coreografías de folclor mexicano. Él recibió su galardón de manos de sus hijos Daniel Enrique, Ángel Eduardo y Gael Emilano.

Posteriormente, Brayan I se despidió como soberano 2025 con un mensaje cargado de emoción.

“Ser el rey de la alegría ha sido el mayor honor de mi vida... este título no solamente es un símbolo de Mazatlán, es un gran sueño, muchas gracias”.

Víctor y Romeo, Marqués y Duque de esta edición, acompañaron el protocolo real, seguido por la coronación de Guillermo Orrante como Príncipe Real, acto encabezado por Su Graciosa Majestad Anahí I, Reina del Carnaval 2026.

El momento cumbre llegó cuando Anahí I colocó la corona sobre la cabeza de Javier I. En ese instante, los fuegos artificiales iluminaron el cielo porteño y la música de El Pato Asado selló la proclamación del nuevo monarca de la alegría.

Así, entre tradición y tambora, Mazatlán confirmó que su corazón late al ritmo de la música sinaloense y que Javier I será quien encabece la fiesta más grande del puerto en este 2026.

La ceremonia

El espectáculo visual reforzó el concepto de “Arriba la Tambora” con una producción que fusionó luces, pirotecnia y estampas representativas de la cultura sinaloense.

Decenas de bailarines en escena, que estuvieron bajo la dirección de la maestra Zoila Fernández, con coreografías de Esaul Delgadillo, Pablo Navarrete y Javier Arcadía, evocaron la tradición, el mar y la identidad porteña, mientras las notas de la banda marcaban cada transición del programa.

Con esta coronación, el Carnaval de Mazatlán 2026 inicia formalmente su calendario de máximas celebraciones, consolidando a Javier I como símbolo de entusiasmo y cercanía con la gente.

Su reinado promete una intensa agenda de presentaciones, desfiles y encuentros con la comunidad, llevando el mensaje de que la alegría es la esencia que une a los mazatlecos.