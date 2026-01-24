Javier Osuna ‘El Chiras’ y Eileen Cruz conquistan el trono del Carnaval 2026

En medio de un ambiente cargado de música, porras y entusiasmo popular, Mazatlán definió a los primeros reyes quienes encabezarán la máxima celebración del puerto: el Carnaval de Mazatlán 2026 “Arriba la Tambora”.

Javier Osuna, mejor conocido como “El Chiras”, se alzó con la corona de Rey de la Alegría tras contabilizar un millón 316 mil 207 votos, mientras que Eileen Cruz conquistó al público y al cómputo oficial para convertirse en Reina Infantil con un millón 111 mil 506 votos.

En la contienda por el Rey de la Alegría, además del triunfo de “El Chiras”, Guillermo Orrante obtuvo 222 mil 220 votos, lo que le valió el título de Príncipe Real; Víctor Joel García sumó 128 mil 221, como Marqués Real; y Romeo Antonio Martínez alcanzó 81 mil 850 votos, quedando como Duque Real.

En la categoría infantil, la emoción no fue menor, las porras marcaron el ritmo de la noche, demostrando que el Carnaval también se vive con intensidad desde pequeños.

Además de Eileen Cruz que conquistó el título de Reina Infantil, la pequeña Noelia Vega también alcanzó el título de Reina de la Poesía con 241 mil 529 votos. Como Princesa Real Infantil quedó la pequeña Elisa Gutiérrez, con 80 mil 020 votos.

Gran fiesta carnavalera

El segundo y último cómputo se desarrolló bajo un clima de legalidad, transparencia y auténtica fiesta popular, con la supervisión del director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, Óscar García Osuna, y la fe pública de la notaría Paloma Magallón.

Desde temprana hora, la Plazuela República comenzó a llenarse de familias, seguidores y porras que no dejaron de alentar a sus candidatos en todo momento.

La velada inició con una gala artística a cargo del Ballet Folclórico del Instituto de Cultura, dirigido por Javier Arcadia, cuyas estampas tradicionales arrancaron aplausos del público.

A ello se sumaron las coreografías de Astros Dance y la música del grupo Fussión, que encendió los ánimos y convirtió el cómputo en una auténtica verbena carnavalera.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la despedida del Cortejo Real 2025, integrado por Lucero I, Reina del Carnaval; Desiré I, Reina de los Juegos Florales; Ángela I, Reina Infantil; Ximena II, Reina de la Poesía; y Brayan I, Rey del Carnaval, acompañados por Sergio Osuna, Príncipe Real, y Roberto Castro, Marqués, quienes expresaron su agradecimiento a los mazatlecos por su apoyo.

Coronación

La coronación del Rey de la Alegría se efectuará el jueves 12 de febrero, a las 19:30 horas, mientras que la coronación de la Reina Infantil y Reina de la Poesía se tiene prevista para el lunes 16 de febrero, a las 18:30 horas. Ambas coronaciones serán en el estadio Teodoro Mariscal.

Los votos

Reina Infantil

Eileen Cruz: Un millón 111 mil 506 votos

Noelia Vega: 241 mil 529 votos

Elisa Gutiérrez: 80 mil 020 votos

Rey de la Alegría

Javier Osuna “El Chiras”: Un millón 316 mil 207 votos

Guillermo Orrante: 222 mil 220 votos

Víctor Joel García: 128 mil 221 votos

Romeo Antonio Martínez: 81 mil 850 votos