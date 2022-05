$!‘Javier, un periodista que convirtió su miedo en inteligencia y temeridad’

El escritor resaltó qué, si Javier siguiera vivo, señalaría las falsedades de la manera en que el crimen organizado ha crecido de manera exponencial, donde hoy ya no quieren abrazos, sino besos.

“Javier era un hombre de valor, un periodista que había convertido su miedo en inteligencia y temeridad, ese cabrón era hombre no pedazos, y muy buen compa”, subrayó.

En la presentación Mendoza Valenzuela, destacó que Javier Valdez publicó varios libros que son un registro de inseguridad y de cómo la delincuencia detentaba poderes que no se les había dado, aquellos sobre la vida de los humanos, denunciando así el descarado contubernio que había entre la clase política y el crimen organizado.

“Javier merece cosas como las de hoy, la publicación del libro, hablar de él, recordarlo, verlo, a mi me da gusto verlo con ese sombrero que él usaba, para que su memoria siga vigente, y más fuerte su ejemplo como periodista, escritor y como hombre”, resaltó el escritor.

El maestro y escritor Élmer Mendoza manifestó que Javier fue una persona que hizo lo que muchos no se atreven a hacer, por lo que este homenaje es para que nadie lo olvide.

“Este libro es un gran perfil que se elabora de Javier a través de 60 escritores y periodistas de México, de otras partes del mundo, de Sinaloa, quienes elaboraron un gran perfil del bato, de sus pasos en la juventud, en la lucha política, en la cultura, en la televisión, como periodista, y cronista de la ciudad, y claro, relatando también ese paso importante que Javier dio en su carrera, respecto a su trabajo como escritor, logrando escribir siete libros, desde crónicas urbanas, hasta temas complejos en torno a la violencia, de los crímenes y de la impunidad, y creo que logramos entre todos crear el perfil que estábamos buscando”, señaló Ismael.

El director de Ríodoce detalló que crear el libro fue un reto, el cual empezó de menos a más, comenzando con una idea muy vaga, porque ya se había hecho una edición especial en el primer aniversario luctuoso de Javier, y esto se hizo como una forma de enfrentar las restricciones de la pandemia.

“Me sorprendió mucho la respuesta de la gente a la que le solicitamos sus colaboraciones, gente que en vive en Nueva York, en el Salvador, Bogotá, Argentina, París, México; fue sorprendente como todos reaccionaron al llamado y cómo me decían el honor que representaba para ellos formar parte de este proyecto, y al final de cuentas resultó un libro bien chingón, y creo que la satisfacciones que me deja es que esta obra va a figurar, un libro que no morirá mañana, es un libro que estamos seguros tendrá mucha penetración en la gente que quería a Javier y lo sigue queriendo, por eso este es uno de los homenajes más importantes, porque es perdurable, porque en uno o dos años, se seguirá leyendo, de esta manera se mantendrá viva la memoria de Javier”, resaltó Bojórquez.