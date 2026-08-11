Jhonny Millán avanza en premio nacional de danza

Jhonny Millán Cázares, coreógrafo de Mazatlán, avanzó a la etapa eliminatoria del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2026, único sinaloense en lograrlo. Presentará su obra “Vertical” el 30 de agosto en el Teatro de la Danza.

Este logro posiciona a Millán entre los proyectos destacados del certamen, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Su participación consolida la presencia de Sinaloa en la élite dancística nacional.

El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga es considerado el máximo concurso de creación coreográfica contemporánea en México. Representa una de las plataformas de mayor prestigio para artistas de todo el país.

Millán figura entre los proyectos que continúan en competencia con su obra “Vertical”, inscrita en la Categoría B: Trayectoria en consolidación.

La noticia adquiere un significado especial al confirmarse que Jhonny Millán es el único representante de Sinaloa que logró avanzar a esta etapa del certamen.

Con la emoción propia de este importante paso en su trayectoria, el coreógrafo compartió la fecha para presentar su propuesta escénica.

“Ahora sí soy el único sinaloense que está dentro de la etapa eliminatoria. Me tengo que presentar el 30 de agosto en el Teatro de la Danza con la obra que estoy montando para el premio. Ya veremos si pasamos a la final en Bellas Artes”, expresó Jhonny Millán Cázares, coreógrafo y docente de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán.

Su avance representa también el resultado de una intensa labor de formación, investigación y creación desarrollada desde la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán (EPDM).

La EPDM es un referente nacional en la enseñanza de la danza contemporánea y continúa proyectando a sus docentes y egresados hacia los escenarios más importantes de México y del mundo.