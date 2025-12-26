Joan Manuel Serrat recibe la Medalla de Oro de la Generalitat

El cantautor Joan Manuel Serrat recibió la Medalla de Oro de la Generalitat, la máxima distinción institucional de Catalunya, en un acto celebrado en el Palau de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, fue el encargado de hacerle entrega del galardón al cantautor y a la actriz Núria Espert, quien no pudo asistir al acto y en su lugar lo recibió su nieta, Bárbara Lluch.

Salvador Illa destacó la actitud vital de ambos, y unas trayectorias “profundamente catalanas y, por eso mismo, profundamente universales”.

Visiblemente emocionado, Serrat agradeció el reconocimiento recordando sus orígenes y el apoyo que recibió cuando decidió dedicar su vida a la música.

“He tenido mucha suerte en la vida”, dijo, reivindicando con orgullo su pertenencia a una familia obrera y a una clase que, según ha señalado, “dignamente avanza y hace avanzar a un país”.

En su intervención, el cantautor hizo una reflexión que ha resonado más allá del acto institucional.

“Solo con una democracia en justicia y en libertad, solo con un sistema que refuerce nuestra tolerancia y nuestra capacidad de convivir, de tratar de entender al que es diferente, encontraremos un camino que nos conduzca al futuro”.

Joan Manuel Serrat recibe esta medalla en reconocimiento a que siempre se le ha podido definir como una mezcla entre música, poesía y principios.

“Creo en la democracia, la, tolerancia y el respeto al derecho ajeno”, aseguró durante un discurso. Uno de esos derechos fue el que le quitó la dictadura franquista, cuando le impidió cantar la canción ‘La, la, la’ en catalán en Eurovisión, así que optó por no acudir al certamen que acabaría ganando Masiel.

Algo similar le ocurrió dos años más tarde. Su tema ‘Fiesta’ enfrentó a la censura franquista, puesto que en esa canción aseguraba que no se distinguía entre clases sociales, algo que no gustaba demasiado en la época y por lo que varias emisoras de Valladolid dejaron de emitirla. Finalmente, acabó cambiando la letra.

Por otra parte, decidió exiliarse durante un año a México después de criticar al régimen porque decía que prefería pasar miedo que vergüenza.

Con todo, esta medalla honra quién es y lo que hizo: ser un referente de la canción protesta.

El acto concluyó con “El meu carrer”, interpretada por Serrat junto al piano de Joan Albert Amargós. Una despedida emocionante y elocuente, en la que la música sirvió para condensar una manera de mirar el mundo: cercana, atenta a lo cotidiano y fiel a la dignidad de las pequeñas historias.