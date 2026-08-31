Johnny Millán, finalista en premio nacional de danza

El coreógrafo sinaloense Johnny Millán alcanzó la final del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, uno de los principales certámenes de creación en el país.

Su obra “Vertical” competirá el 1 de septiembre en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

Millán, co-coordinador de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán, representa a Sinaloa con su pieza “Vertical” en la Categoría B, dedicada a Trayectoria en consolidación.

El jurado seleccionó ocho coreografías, distribuidas en tres categorías, para la función final.

La presencia de Millán en esta etapa del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, un referente en la danza contemporánea mexicana, es un logro para su trayectoria.

Confirma la capacidad de los creadores de la región para desarrollar propuestas que compiten en escenarios nacionales. El concurso es la edición 43 de Creación Coreográfica Contemporánea INBAL-UAM.

La llegada de la propuesta coreográfica de Millán a esta instancia la coloca entre los trabajos destacados de la presente edición y proyecta el talento dancístico sinaloense en el ámbito nacional, señalaron los organizadores del certamen.

La función final se realizará el martes 1 de septiembre, a las 19:00 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

En la Categoría B, donde participa Millán, también fueron seleccionadas las obras “Occidente. Arquitectura del desplome”, de Luis Hernández, de Veracruz; “Resistencia Nocturna”, de Paulino Medina, de Ciudad de México, y “Cerquita”, de Bárbara Valencia Bladinieres, de Querétaro.

La Categoría A, destinada a artistas con Trayectoria consolidada, incluye “Burdel filosófico”, de Henry Torres, de Baja California, y “La medida de las cosas”, de Lourdes Luna, de Yucatán.

En la Categoría C, correspondiente a Trayectoria emergente, compiten “Apalaches”, de Jocelyn Fernández, y “Mesa para 6”, de Farid Sarmiento, ambos de Ciudad de México.

La función final tendrá entrada libre y reunirá las ocho coreografías elegidas por el jurado donde “Vertical” buscará alcanzar la distinción máxima del concurso.

El certamen es organizado con la participación de la Coordinación Nacional de Danza, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.