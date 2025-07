Jorge Echeagaray impulsa el ‘Pianorteño’: una nueva fusión musical con sello propio

El tenor mazatleco Jorge Echeagaray está dando un paso firme hacia la innovación musical con el lanzamiento de su proyecto Pianorteño, una propuesta que une la potencia vocal del canto lírico con el ritmo y sentimiento del norteño tradicional, todo guiado por el piano como instrumento principal.

Las primeras tres canciones de este proyecto, de las cinco programadas, ya están disponibles en plataformas digitales y marcan el inicio de una nueva etapa creativa en la carrera del artista.

Las tres primeras canciones que ya están en las distintas plataformas digitales son Ramito de Violetas, Diséñame y Cant Help Falling in Love.

En las próximas semanas estará preparando el lanzamiento de las melodías Piel Canela y Kumbala.

“Sigo produciendo este tipo de música. No he dejado de lado lo que hago también de música clásica, pero ahorita me estoy enfocando más a esto, todas las energías van directas hacia este proyecto”, afirmó Echeagaray.

El mazatleco, quien también es conocido como “El Tenor del Norte”, compartió que está muy contento con la aceptación que ha tenido este género entre el público porteño, que lo escuchó recientemente en el concierto que ofreció en el escenario que se colocó a las afueras del Museo de Arte como parte del Día de la Música, que promovió el Instituto de Cultura Mazatlán.

“Tuvimos el primer concierto de pianorteño el Día de la Música, el pasado 7 de junio, con la expectativa pues de como iba a reaccionar la gente y creo que la gente reaccionó de una manera muy, muy buena, mejor de lo que yo esperaba en realidad. A pesar del calor, la gente se quedó en el concierto, llenó el espacio, ahí del Museo de Arte y creo que fue un concepto que si lo dejamos madurar en un año o en dos años, tal vez esté funcionando de una manera a una mayor escala”, comentó.

Sin dejar de lado lo clásico, que es lo que a él le apasiona, comentó que continuará alternando varios géneros musicales.

“Se están haciendo ya una programación para hacer videos, quiero hacer un especial desde el rancho con canciones de Cómo me gusta este rancho, Ojitos negros, y todo ese tipo de canciones entre norteñas y de banda que son muy icónicas y luego quiero producir canciones también para el Día de Muertos, para el Día de la Independencia, para el Día de la Virgen de Guadalupe y para Navidad, que es como una producción de aquí a finales del año y ya de unos siete videos más”, compartió.

El pianorteño se distingue por su fusión arriesgada y elegante; sustituye instrumentos típicos del norteño, como el acordeón o el bajo sexto, por el piano, sin perder la esencia festiva y emocional del género.

Esta elección da lugar a un sonido fresco y con identidad propia, respaldado por la voz poderosa y versátil de Echeagaray.

Este nuevo proyecto no es un alejamiento de su formación clásica, sino una expansión artística.

“Quiero que el Pianorteño se escuche en los escenarios más diversos, desde teatros hasta festivales populares. Es una mezcla que busca unir mundos que a veces parecen lejanos, pero que juntos pueden crear algo poderoso y emotivo”, comentó el tenor que tiene tatuado en sus brazos el mensaje “La música es el idioma de Dios”.

Señaló que se continuará trabajando bajo la batuta del maestro Pablo López en el piano.

“Seguiremos trabajando junto al maestro Pablo López, que es el principal, la cabeza de lo musical y el arreglista, que ahorita vamos a sacar nuevos arreglos. Estamos, de hecho, por lanzar unas encuestas en redes sociales para saber cuáles son las canciones que más les gustan a la gente de banda, así como en inglés”.

“Estamos con la idea de meter un poco de reggae también, de canciones de rock en inglés, ya tenemos una de Elvis, queremos algunas otras ahí similares, que conecten la música con la voz; uno tiene que enfocarse como suena la voz operística fuera de él, pero que no se salga tampoco del camino por el que la hemos llevado, esa es la idea, de que el tenor se escuche, no, a lo mejor clásico, pero que tampoco se escuche muy de banda, queremos hacer un poquito esa fusión de seguir con la voz operística, pero cantando música de ese género”, explicó.

Compartió que no descarta la idea de fusionar otros sonidos de instrumentos como el tololoche y la flauta para enriquecer aún más la fusión.

“Al final de cuentas traemos ese tipo de ritmo en la sangre y creo que a la gente en general le llama mucho la atención, es como agarrar raíces de lo que tú eres. Es agarrar raíces, de lo que somos, de donde nacimos y de lo que queremos dar a conocer”.

“Creo que también tenemos esa diversidad musical aquí en Mazatlán, en Sinaloa, y creo que somos representantes del municipio y de la escuela, por ejemplo, del Centro Municipal de Artes de donde salimos, y darnos cuenta que Mazatlán tiene un buen semillero de artistas y que el semillero no solamente se queda en un género, sino que tiene la capacidad de poder demostrar diferentes géneros a los cuales uno se va arraigando”.

El artista exhortó al público a que le dé una oportunidad a este género musical, que lo escuche.

“Es un género que se inspiró para abarcar muchas cosas, entonces, creo que van a escuchar buena música, van a escuchar buenos arreglos, van a escuchar una buena voz, pero sobre todo van a escuchar a una persona que tiene mucho ánimo de salir adelante, de darse a conocer y creo que la interpretación está dentro de esa parte”, dijo.

“No nada más nos enfocamos en la voz bonita, sino también en la interpretación, en darle el estilo sinaloense, en darle estilo clásico y fusionarlo para que la gente pueda tener un sonido nuevo, un sonido que a lo mejor nunca han escuchado y que con este pianista y lo mío a lo mejor pueden empezar a encontrar una nueva oportunidad de escuchar música nueva y música buena”, dice.

En un futuro no descarta, dijo, grabar canciones inéditas, de hecho comentó que ya está trabajando en eso con algunos autores amigos de él.

Melodías lanzadas en diversas plataformas

Ramito de Violetas

Diséñame

Cant Help Falling in Love

Melodías por lanzar

Piel Canela

Kumbala

Equipo

Jorge Echeagay, voz

Pablo López, piano

Juan Chavarría, tuba

Edel Hernández, guitarra

Producción Audiovisual-Kalista Studio, Gustavo y Niki Félix