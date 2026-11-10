Jorge Echeagaray llevará ‘El concierto más migajero’ al Teatro Universitario de la UAS

Las canciones de desamor, las historias de amores difíciles y los temas que se han convertido en himnos para los corazones lastimados serán parte de El concierto más migajero, espectáculo que presentará el tenor Jorge Echeagaray, conocido como El Tenor del Norte, el próximo 22 de noviembre en Mazatlán.

La presentación se realizará a las 18:00 horas en el Teatro Universitario de la UAS, con una propuesta musical que reunirá canciones de grandes intérpretes de la balada romántica en español, entre ellos José José, Juan Gabriel, Lupita D’Alessio y Amanda Miguel.

El espectáculo contará con la participación especial de Mafer González y el acompañamiento de Migajeros Pop Band, agrupación bajo la dirección de Javier Gordoa, en una presentación que reunirá talento local.

A través de esta propuesta, Echeagaray busca ofrecer al público una tarde de música y recuerdos, con un repertorio dedicado a esas canciones que hablan de desamor, despedidas, nostalgia y amores que dejaron huella.

El concierto es presentado por NODO Experiencias con el Arte y forma parte de las propuestas artísticas que buscan dar espacio al talento mazatleco y acercar diferentes géneros musicales al público.

Para quienes deseen asistir, los boletos estarán disponibles a través de los teléfonos 699 179 7460 y 669 151 5673, así como en la Peluquería El Lujo, ubicada en avenida Gutiérrez Nájera número 100.

Presentaciones programadas

Durante noviembre, Jorge Echeagaray, tendrá una agenda de presentaciones en Mazatlán, Puerto Vallarta y Tepic.

Su recorrido inició el 1 de noviembre con la Noche de Catrinas, en Mazatlán, y continuará el 17 de noviembre con un concierto en Puerto Vallarta.

El día 19 participará en una Gala de Ópera en el Orfanatorio de Mazatlán y el 20 en el Festival Pedro Infante 2026. El 22 de noviembre llegará al Teatro Universitario de la UAS con “Desesperado”, mientras que el 29 cerrará el mes con “Noche de Ronda”, en el Teatro IMSS de Tepic, Nayarit.

Así, el cantante llevará su propuesta musical a distintos escenarios, bajo la premisa de que “la música también se vive en el corazón”.