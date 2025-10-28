Jorge Echeagaray rendirá tributo al mariachi mexicano

MAZATLÁN._ Bajo el título “Homenaje a los Grandes”, el reconocido tenor mazatleco Jorge Echeagaray ofrecerá un concierto especial este viernes 31 de octubre, en el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El propósito es rendir tributo a los máximos exponentes del mariachi en México.

El espectáculo, que se tiene previsto iniciar a las 19:00 horas, promete transportar al público a una época dorada de la música vernácula, con interpretaciones de temas inmortales como “Mujeres Divinas”, “Paloma Querida”, “Si nos dejan”, “Cucurrucucú Paloma” y “Serenata Huasteca”, entre muchos otros.

Acompañado por el Mariachi Sinaloa, Echeagaray compartirá escenario con los cantantes Ernesto Tirado, Alfredo Solórzano, Perla Orozco y Omar Vázquez, además de la participación del Ballet Folclórico Pasión Costera, dirigido por la maestra Rosalba Navarro, quienes añadirán el toque visual y dancístico característico del folclor mexicano.

“Queremos que el público viva una velada de orgullo, sentimiento y memoria, recordando a los grandes íconos de nuestra música como José Alfredo Jiménez, Vicente Fernández, Lola Beltrán, Pedro Infante y Juan Gabriel”, comentó el tenor, quien se ha destacado por su versatilidad interpretativa y su compromiso con la difusión del arte mexicano.

Jorge Echeagaray, conocido como “El Tenor del Norte”, ha desarrollado una sólida trayectoria dentro del ámbito operístico y popular, presentándose en importantes escenarios nacionales e internacionales.

Su voz potente y su sensibilidad interpretativa lo han posicionado como uno de los tenores sinaloenses más destacados de su generación.

Las expectativas en torno a este concierto son altas, ya que combina el talento vocal de Echeagaray y sus invitados con la fuerza del mariachi y la danza tradicional.

El público podrá disfrutar de una experiencia musical completa, llena de nostalgia, pasión y orgullo mexicano.

Los boletos tienen un costo de 200 pesos y pueden adquirirse en las taquillas del Teatro Universitario UAS. Se recomienda llegar con anticipación, ya que se espera una gran asistencia para esta velada dedicada al alma del mariachi.