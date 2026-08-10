Jorge Luis Martínez Zazueta se integra al Estudio de Ópera del Teatro de Lübeck

Formar parte del Estudio de Ópera del Teatro de Lübeck en Alemania representa para el tenor y pianista sinaloense Jorge Luis Martínez Zazueta además de un reconocimiento a su preparación, un importante reto profesional en su carrera.

Su constancia, disciplina y años de preparación se traducen ahora en nuevos escenarios y este mes de agosto se integrará a la generación 2026-2027.

Originario de Culiacán, Jorge Luis, a sus 26 años ha construido su carrera con formación vocal, trabajo escénico, música coral y acompañamiento pianístico.

“En general, toda mi travesía en Alemania me brinda mucha alegría y satisfacción, ya que es una muestra de que todos los esfuerzos, años de estudio y horas de práctica dan resultados tarde o temprano”, comparte el joven tenor sobre esta nueva etapa.

“Y específicamente hablando del Estudio de Ópera del Teatro de Lübeck, el formar parte de la generación 2026-2027 de este grupo representa un gran reto y un avance en mi carrera, siempre buscando ser mejor cada vez”.

Su primer contacto con la música alemana se dio desde que empezó a estudiar en la Escuela Superior de Música de Sinaloa, del Instituto Sinaloense de Cultura, en 2016, cuando le asignaban canciones alemanas como parte del repertorio del programa de estudios.

Pero a Alemania viajó hasta 2023 por primera vez para participar en el programa de verano Berlin Opera Academy para artistas jóvenes y emergentes, donde interpretó Tanzmeister y Brighella de Ariadne auf Naxos.

“Se podría decir que ese fue mi contacto con Alemania y a partir de ahí fue que me invitaron a seguir formando parte de los programas de verano. Posteriormente, en 2024 gané una audición para quedarme e integrarme a trabajar en el Teatro de la Ópera Estatal de Meiningen en noviembre de ese año.

De Culiacán a escenarios internacionales

Jorge Luis Martínez Zazueta es originario de Culiacán, comenzó su formación musical a los 15 años en la Escuela Superior de Música de Sinaloa, donde inició sus estudios de canto y al mismo tiempo se formó como pianista.

Además de desarrollarse como pianista y repetidor, esta experiencia le permitió adquirir herramientas que posteriormente enriquecieron su trabajo como intérprete y cantante.

Desde los primeros años participó en diversas producciones operísticas y proyectos musicales. Fue integrante del Coro de la Comunidad de Culiacán y posteriormente formó parte del Coro de Ópera de Sinaloa y del Taller de Ópera de Sinaloa, donde abordó papeles como Nemorino, Don Ottavio, Rodolfo y Rinuccio, además de interpretar al Rey Kaspar en Amahl y los visitantes nocturnos.

Su desarrollo artístico lo llevó a presentarse como solista con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes y con la Sinfonietta Juvenil de Sinaloa, entre otros proyectos.

A los 19 años fue finalista del IV Concurso Internacional de Canto Linus Lerner, donde obtuvo dos premios que contribuyeron a impulsar su desarrollo profesional.

Como resultado de estos reconocimientos, fue invitado a participar en un seminario en la Facultad de Música de la Universidad de Arizona, donde tuvo la oportunidad de trabajar con destacados maestros de la institución.

Durante esa estancia también ofreció un recital para los alumnos de la facultad y participó en el concierto conmemorativo por el aniversario de la Independencia de México, realizado en Tucson.

Posteriormente ingresó a la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en la Ciudad de México, donde continuó su preparación profesional como cantante.

Durante este periodo, formó parte del Ensamble Escénico Vocal, agrupación con la cual se presentó en recintos como el Auditorio Nacional y el Palacio de Bellas Artes, además de realizar una gira por el norte de España.

Bajo la guía del maestro Leonardo Villeda, participó en diversos proyectos musicales, entre ellos conciertos como pianista acompañante de la Sociedad Coral Cantus Hominum, y diferentes intervenciones como cantante.

Entre sus experiencias, destaca su participación en el Réquiem de Verdi con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, donde colaboró tanto en el trabajo pianístico como en la preparación coral.

La experiencia escénica de Jorge Luis incluye participaciones en producciones como La flauta mágica, Ariadna en Naxos, el elixir de amor, las bodas de Fígaro, el murciélago y Lucía de Lammermoor.

Ha participado también como tenor solista en obras sinfónico-corales como el Réquiem de Mozart, la misa de coronación de Mozart y la novena sinfonía de Beethoven, así como en diversos festivales y programas de perfeccionamiento vocal.

En los últimos años, Jorge Luis ha continuado su desarrollo profesional en Alemania, participando en producciones y proyectos musicales que le han permitido integrarse al ámbito operístico europeo.

Su experiencia se distingue por combinar el trabajo escénico, coral y solístico con una sólida preparación musical, particularmente en el ámbito del repertorio operístico y del acompañamiento al piano.

Un nuevo capítulo en Alemania

Este miércoles 12 de agosto, Jorge Luis regresará a Alemania para participar en una presentación en Weimar, como parte de la actividad que continúa fortaleciendo su presencia en el panorama musical europeo.

Y este mismo mes, se incorporará al Estudio de Ópera del Teatro de Lübeck, como parte de la generación 2026-2027, donde continuará su preparación y desarrollo profesional dentro del circuito operístico alemán.

“En esta nueva etapa espero seguir creciendo y desarrollándome con esta nueva temporada que se viene con las producciones próximas y despertar curiosidades, tener más visibilidad dentro de el gremio de la ópera en Alemania. Espero dejar buenas impresiones que pueda llegar a las personas indicadas y seguir impulsando mi carrera en otros teatros y espacios en Alemania o en toda Europa”.