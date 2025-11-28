José Adán Pérez dará concierto a beneficio de Cruz Roja

Este sábado 29 de noviembre, el Teatro Ángela Peralta abrirá sus puertas para recibir “Melodías que salvan vidas”, un concierto a beneficio de la Cruz Roja Mexicana que formará parte del Festival de la Cultura 2025 y cuyo objetivo es recaudar alrededor de 200 mil pesos para fortalecer la labor humanitaria de la institución.

El espectáculo estará encabezado por el reconocido barítono mazatleco José Adán Pérez, quien estará acompañado por los pianistas Michiyo Morikawa y José Joel Quin, conformando una alianza artística inédita para apoyar a la Cruz Roja a través de la música.

Pérez explicó que el concierto ofrecerá un programa variado, diseñado para romper con la solemnidad característica de la música clásica.

“Será un concierto a beneficio de Cruz Roja... vamos a ver una variedad de música, le vamos a quitar lo serio a las presentaciones acostumbradas. Nos va a acompañar el Coro Ángela Peralta, el Mariachi Occidental, y vamos a buscar que el público se integre con los artistas para disfrutar y cantar melodías conocidas. Todo con la finalidad de apoyar a la Cruz Roja”, señaló.

El barítono reveló que la Cruz Roja nunca había organizado un evento de recaudación de este tipo, y que él mismo fue quien impulsó el proyecto.

“La Cruz Roja nunca se había atrevido a desarrollar un evento así... yo terminé convenciéndolos, ellos no me invitaron, yo los invité a ellos”, compartió.

Destacó que este esfuerzo busca motivar la generosidad en tiempos especialmente complicados para el país y para Sinaloa.

“Siempre que hay una oportunidad en la cual alguien puede empujar, la generosidad se multiplica. Yo me atreví a ser quien empujara, quien donara su trabajo para que Cruz Roja sumará los esfuerzos de todas las personas que está invitando”.

Con humor, agregó que esta vez él es quien invita a la “fiesta”.

“Siempre que me invitan a una fiesta me andan pidiendo cantar, ¿estamos de acuerdo? Pues ahora yo soy el que está invitando a la fiesta y les voy a cantar, y quiero que canten conmigo.”

Regreso a casa con una misión solidaria

Aunque radica en Nueva York, José Adán Pérez expresó su gusto por volver a Mazatlán para un proyecto tan significativo. Sobre la expectativa del público local, comentó.

“La gente lo que busca cuando paga un boleto es escuchar calidad... no importa si es el vecino o no. Lo importante es brindar emociones que ellos agradezcan con su aplauso.

"Respecto a futuras participaciones en eventos benéficos o culturales en la ciudad, señaló que dependerá de las instituciones y las oportunidades.

“Dependerá de las administraciones. Si les interesa que en algún momento venga, estaría padre. Donde me requieran y valoren mi trabajo, ahí vamos.”

Para agendar

Evento: Concierto “Melodías que salvan vidas”, a beneficio de la Cruz Roja Mexicana

Fecha: Sábado 29 de noviembre

Lugar: Teatro Ángela Peralta

Horario: 20:00 horas