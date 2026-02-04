José Guzmán regresa con la majestuosidad de una Paloma que batirá sus alas en los desfiles

La edición “Arriba la Tambora” del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 marcará el retorno de José Guzmán al equipo de creadores de carros alegóricos. Este año, el artista se propone cautivar al público con una estructura monumental que promete ser uno de los grandes atractivos visuales de los tradicionales desfiles sobre el malecón.

Agradecido por la confianza depositada en su talento, Guzmán reveló que su obra, titulada “Vuela Paloma”, está inspirada en uno de los temas más emblemáticos de la música de tambora. La alegoría rodante contará con dimensiones impresionantes: cinco metros de largo, siete de ancho y una altura superior a los nueve metros.

El sello distintivo de la pieza será una paloma mecánica que batirá sus alas durante los cinco kilómetros de recorrido, interactuando con los cientos de miles de asistentes.

“Estamos dando lo mejor como equipo para tratar de robarle un suspiro y un aplauso a la gente; el público espera todo un año para ver un gran carro alegórico, por eso tienes que dar lo mejor para que sea un éxito”, expresó con entusiasmo el creador. A menos de diez días de que inicie la máxima fiesta, Guzmán y su equipo —conformado por una decena de especialistas— trabajan a marchas forzadas en el taller. Para garantizar la durabilidad y espectacularidad de la pieza, utilizan materiales como poliuretano, casetón, MDF y estructuras de acero, elementos seleccionados por su resistencia tanto al peso como a las condiciones climáticas del puerto.

Como profundo conocedor de las tradiciones mazatlecas, el artista considera que el tema “Arriba la Tambora” ha servido de inspiración para que todas las áreas creativas del Carnaval alcancen un nivel de excelencia. Guzmán visualiza una celebración histórica, definida por el colorido, la serpentina y, sobre todo, por la unión familiar que caracteriza al destino.