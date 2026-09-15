José Luis Martínez S. recibirá el Premio Fernando Benítez en la FIL Guadalajara

El periodista José Luis Martínez recibirá el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez de la FIL Guadalajara el 6 de diciembre. El galardón reconoce sus casi cinco décadas en la difusión cultural mexicana y sus aportes al periodismo.

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara otorgará este reconocimiento durante la celebración de su edición número 40 en el auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara. La decisión fue tomada por un comité integrado por periodistas previamente galardonados, quienes evaluaron la constancia y el trabajo de Martínez S. en el periodismo mexicano actual.

El Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez fue establecido por la FIL Guadalajara en 1992, siendo entregado por primera vez al propio Fernando Benítez. Desde entonces, se otorga para celebrar la trayectoria de quienes se han dedicado a la difusión del arte y la cultura, influyendo de manera notable en la vida cultural del país.

Entre los destacados periodistas que lo han recibido se encuentran José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis, Vicente Leñero, Huberto Batis, Cristina Pacheco, Juan Villoro, Sergio González Rodríguez, Adriana Malvido, Benito Taibo, Graciela Iturbide, y en su más reciente edición, Yolanda Zamora, entre otros.

Martínez S., también editor y escritor, expresó su satisfacción por el galardón.

“Mi mayor orgullo es ser periodista”, señaló el periodista, quien compartió el reconocimiento con sus colegas que han recorrido este camino y manifestó sentirse honrado de integrar la lista de homenajeados.

El periodista, nacido en Ciudad de México en 1955, recordó su colaboración con Fernando Benítez en el suplemento La Jornada Semanal.

De Benítez, aprendió que la labor del periodista cultural “no se limita a las bellas artes, a la documentación de quehaceres estrictamente artísticos, sino que va más allá, ya que también tiene una mirada social y política comprometida”, y que ese “compromiso se puede transformar en literatura”.

Martínez S. comenzó a escribir sobre música, literatura y sociedad en 1979 en la revista Su Otro Yo. Actualmente, dirige el suplemento cultural Laberinto de Grupo Milenio y es autor de la columna semanal “El Santo Oficio” en el mismo medio.

Sus libros incluyen La vieja guardia. Protagonistas del periodismo mexicano, El día que cambió la noche. Memorias de un noctámbulo en la Ciudad de México, y Herejías. Lecturas para tiempos difíciles. Su trabajo ha sido publicado en medios como La Revista de la Universidad de México, Nexos, La Jornada Semanal, El Sol de México y El Nacional.

Sobre el uso de nuevas herramientas como la inteligencia artificial, Martínez S. admitió su evolución, pero sostuvo que los principios fundamentales del periodismo, como “la información comprobada, el apego a la verdad y el comportamiento ético”, permanecen sin cambios.

Afirmó que el trabajo periodístico requiere “constante imaginación, no de invención, no de crear ficciones, sino de cómo lo realizamos, qué realizamos, qué proponemos al lector, cómo lo cautivamos, porque la vieja máxima dice que el lector que se va no vuelve”.