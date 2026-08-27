$!José María Espinosa prepara nuevo cine desde Sinaloa, con respaldo del PECDA

Recientemente, se dio a conocer la lista de los artistas y creadores sinaloenses que fueron favorecidos por el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), entre los más de 50 favorecidos, se encuentra el cineasta José María Espinosa de los Monteros Tatto. Chema es originario de Culiacán, y recibió este apoyo en la categoría de Creación con Trayectoria en Medios Audiovisuales y Alternativos. Su trabajo como cineasta ha sido reconocido, gracias proyectos como el documental Te nombré en el silencio, con el que fue seleccionado en 2022 por La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, nominando su proyecto en las categorías de Mejor Largometraje Documental y La Mejor Ópera Prima.

Te nombré en el silencio, su primer documental.

Tras ser uno de los creadores seleccionados, el joven sinaloense manifestó su emoción y agradecimiento tanto a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y al Instituto Sinaloense de Cultura, por haber sido uno de los favorecidos este año. “Recibir un apoyo como este se agradece mucho, es importante porque permite al artista utilizarlo para seguir creando, tener esa oportunidad de hacer lo que a ti te gusta, por ese lado creo, sí es muy importante tenerlo, creo en Sinaloa hay que aumentarlo mucho más”, resaltó Agregó que la cifra de 80 mil pesos que recibirá como apoyo se agradece mucho, pero aún así es insuficiente para hacer cine, es decir, no alcanza para cubrir una producción total de un cortometraje y mucho menos de un largometraje, por lo que aunado a este apoyo, buscará aplicar a otros programas de apoyo como el FOCINE. “Pero de entrada, haber recibido el PECDA, ya es algo estupendo”. José María destacó que actualmente está trabajando en un nuevo proyecto, el cual está enfocado en la situación que vive Sinaloa en estos momentos, además, está preparando un nuevo guión para una película sobre dos personajes, un joven que vive un desbordamiento sexual y un director de cine venido a bajo, dos vidas que convergen en un hotel del centro histórico en la Ciudad de México. “Será una película sobre el trauma, sobre el saber perdonarnos a nosotros mismos, algo muy personal y profundo. Siento que este nuevo proyecto llevará por nombre Renovatio (Renovación), mostrando como nos reconstruimos a nosotros mismos, después de todas las cosas tristes, trágicas que hemos hecho”.

Chema ya está trabajando en nuevos proyectos fílmicos.

Detalló que fue con este proyecto que aplicó al PECDA, y hoy está preparando el guión, el cual se suma a varios más que tiene hechos y espera pronto poder aplicarlos para conseguir nuevos fondos y así comenzar su desarrollo, llevando un proceso distinto para cada uno de sus proyectos fílmicos. Respecto a qué experiencia le dejó su ópera prima, su documental Te nombre en el silencio, compartió que el impacto que le generó en su vida personal y profesional fue de grandes proporciones. “Cuando me metí a este tema con las rastreadoras, creo que fue de las mejores decisiones que pude haber tomado en mi vida, me cambio la perspectiva de cómo vivo, cómo me relaciono con mi entorno, la manera en como vivo mi ciudad, mi estado, desde las luchas de otras personas, fue un proyecto que me sensibilizó mucho y me preparó muy bien para este nuevo documental que estoy preparando, respecto a lo que está pasando en Sinaloa”, detalló. Recordó, que su ópera prima la grabó como “Dios le dio a entender”, muy diferente a la manera en cómo lo está haciendo hoy en día, con mayor voluntad, estructura y arrojo como documentalista y con un sentido más ambicioso, en tener una película un poco más vanguardista y menos formal. Chema reconoció que en Sinaloa hay buenos documentalistas, uno de ellos es Dano García de Mazatlán, quizás uno de los mejores documentalistas del estado, así como César Uriarte, quien está estrenando su documental titulado Un día 28 de enero, abordando el tema de las infancias.

“Creo que hay buenas personas haciendo este tipo de trabajo, quizás no son suficientes, pero creo debería de haber más, y lo que a mí me da esperanzas, es que gracias al Internet, a las redes sociales, nos han dado mucha apertura para que la gente empiece a reportear, y aunque no están haciendo cine, sí están abonando a la causa, abordando distintas temáticas”. Entorno cual es hoy en día los retos que está enfrentando, a diferencia de su primer proyecto en 2021, el cineasta destacó que en comparación con Te nombré en el silencio, es que su nuevo proyecto lo está creando entre amigos, el otro fue mucho muy directo, pero ambos con una responsabilidad diferente. “En el primero vez el dolor de una madre buscando a su hijo, mientras que en el nuevo, se verá la resistencia del culichi, ante la realidad que está viviendo y que lo sostiene”. Subrayó que la película sobre Sinaloa, será mucho más controlada por realizarse entre amigos, una producción totalmente sinaloense. “Aquí en este proyecto no estamos retratando la enfermedad, estamos retratando el antídoto, considerando el algo que lo diferencia de los demás, mostrando la otra parte que nadie conoce.