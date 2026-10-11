José Miguel Rivera ofrece una velada de virtuosismo en Casa Haas

Con un programa dedicado a grandes compositores de la música universal, el pianista José Miguel Rivera cautivó al público durante el concierto “Ecos de Piano”, que se presentó en Casa Haas como parte de la oferta artística del Instituto Municipal de Cultura.

El músico, integrante de la Camerata Mazatlán y maestro del Centro Municipal de las Artes (CMA), ofreció una velada en la que combinó exigencia técnica, sensibilidad interpretativa y distintos matices del repertorio clásico y romántico.

Antes de comenzar, Rivera dio la bienvenida a los asistentes, agradeció su presencia y compartió algunos detalles sobre las piezas que conformaron el programa, diseñado para recorrer diferentes estilos y épocas de la música para piano.

La presentación inició con la Sonata para piano número 23 en fa menor, Op. 57, conocida como “Appassionata”, de Ludwig van Beethoven. A través de sus tres movimientos, el intérprete abordó una de las composiciones más representativas del repertorio pianístico, caracterizada por sus contrastes y exigencias técnicas.

El programa continuó con el Estudio Op. 72, número 6, de Moritz Moszkowski, para después dar paso a la obra de Frédéric Chopin con los nocturnos Op. 9, números 2 y 3, así como la Balada en sol menor, Op. 23, piezas que destacan por su expresividad y riqueza melódica.

La velada también incluyó el célebre Preludio en do sostenido menor, Op. 3, número 2, de Sergei Rachmaninoff, antes de cerrar con el Estudio trascendental número 4, “Mazeppa”, de Franz Liszt, una composición que exige precisión, velocidad y dominio del instrumento.

A lo largo del concierto, el pianista mantuvo la atención de los asistentes, quienes siguieron las interpretaciones de un repertorio que reunió la fuerza de Beethoven, el lirismo de Chopin y los desafíos técnicos de Liszt.

Al finalizar, Rivera agradeció los aplausos del público e invitó a los presentes a continuar disfrutando de las actividades programadas en la temporada Otoño-Invierno del Instituto de Cultura de Mazatlán.