Jóvenes del CMA muestran su evolución artística en la Galería Rubio

El proceso de formación artística de los alumnos de la Carrera Técnica en Artes Plásticas del Centro Municipal de las Artes (CMA) quedó plasmado en la exposición colectiva Línea, Trazo y Forma, inaugurada la noche del viernes en la Galería Rubio.

La muestra reúne obras de estudiantes de segundo y cuarto semestre, quienes presentan ejercicios de pintura, dibujo, escultura y técnicas mixtas que evidencian el desarrollo de sus habilidades técnicas y la búsqueda de un lenguaje visual propio.

Coordinada por la maestra Mónica Rice Cázares, la exposición es el resultado del trabajo realizado durante el semestre con el acompañamiento de los docentes Aurora Acosta Osuna, Luis Ángel Leyva, Luis Ornelas, Cecilia García Morales, Miguel Mateo Gutiérrez Tirado, Miguel Flores, Roberto González Figueroa y Wilfrido Reyes.

Durante la inauguración, la directora educativa del CMA, Liliana Aréchiga, destacó que la exhibición representa una oportunidad para que los estudiantes compartan con el público el aprendizaje adquirido en las aulas y experimenten el proceso de presentar su obra en un espacio profesional.

“Cada obra refleja horas de dedicación, disciplina y el valor de expresar ideas y emociones profundas a través del arte”, expresó ante alumnos, docentes y familiares reunidos en la galería.

También reconoció el respaldo de las familias, al considerar que el acompañamiento en la formación de los jóvenes resulta fundamental para fortalecer su vocación artística.

La exposición ofrece un recorrido por distintas propuestas plásticas. Entre ellas destacan retratos inspirados en figuras de la música, piezas que combinan pintura y escultura para construir composiciones tridimensionales, así como obras en técnica mixta donde convergen recuerdos de la infancia con elementos marinos y lúdicos.

El conjunto incluye además óleos que abordan temas como la identidad, las máscaras y el teatro desde una visión expresionista; retratos realistas dedicados a maestros del CMA; reinterpretaciones de la iconografía religiosa y paisajes de inspiración oriental que privilegian la contemplación de la naturaleza.

Con esta muestra, los jóvenes artistas comparten no solo los resultados de un semestre de trabajo, sino también la diversidad de intereses, técnicas y discursos que comienzan a definir su producción visual.

Línea, Trazo y Forma permanecerá abierta al público con entrada gratuita en la Galería Rubio hasta el 30 de julio.