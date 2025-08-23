Jóvenes talentos llenan de música el Museo de Arte de Mazatlán

Con una explosión de energía y talento, los alumnos de la Escuela de Música y Artes Mondo Groovy ofrecieron un emotivo concierto en el patio del Museo de Arte de Mazatlán, transformando el espacio cultural en un escenario lleno de música y pasión.

Los alumnos, quienes mostrarán lo aprendido en clases, protagonizaron un concierto que reunió a familiares, amigos y amantes de la música en una tarde llena de ritmo, entusiasmo y pasión.

El evento, celebrado al aire libre, permitió a los estudiantes mostrar los avances logrados durante su formación musical interpretando piezas de géneros como rancheras, rock clásico, baladas en inglés y español, funk y pop, tocadas y cantadas por los propios alumnos.

La presentación incluyó interpretaciones a cargo de estudiantes de canto, batería y guitarra. Y el variado repertorio abarcó desde clásicos del rock hasta temas contemporáneos, que fueron ejecutados con entusiasmo y gran entrega por parte de los jóvenes músicos.

La presentación inició con la participación de los alumnos de canto, Adolfo Carvajal Bastidas, Karla Castillo, Julio Vázquez Madera, Mia Mondaca Certuche, Guillermo Millán y María Fernanda Flores, quienes estuvieron bajo la dirección del maestro Julio Rochín.

Los chicos interpretaron las primeras canciones que fueron “Esta tristeza mía”, “Un loco solitario”, “Rosa Pastel” y “Los Laureles”, posteriormente interpretaron “Amor eterno” junto a los alumnos de guitarra.

Después le tocó la participación a los alumnos de guitarra, Rodolfo Daniel Pompa Rojas, César Emmanuel Segura Mejía, Ana Paulina Tiznado y Jimena Rubio, quienes a cargo de los maestros Julio Zataráin y Mitchel Pastrana, tocaron canciones como “Rayando el sol”, “No dejes que”, “Te quiero”, “Tu cárcel”, así como melodías en inglés como “Have you ever seen the rain”, “The reason”, “Losing My Religion”, entre otras, acompañados también por alumnos de batería y de canto.

Finalmente, los bateristas, Jorge Díaz, Jorge Emilio Flores Rojas, Mariana Ramírez, Sergio Zataráin, Samaí Valentina Vázquez Ortega, Katheryn Ontiveros, Dulcemar Aragón Ruiz, Cruz Javier Piña, Rodrigo Martínez, Iván Castillo, Óscar Lizárraga, Máximo López, Fernando Murray, Emilia Porrón, Ana Paulina Tiznado, Andrés Olivas, quienes también estuvieron a cargo del maestro Julio Zataráin, se sumaron a la velada para interpretar canciones de rock.

Las melodías fueron “Paranoid”, “You give love a bad name”, “You Shook Me All Night Long”, “I Want to brak free”, entre otras. Ellos estuvieron acompañados por el grupo de rock The Trip integrado por David Rodríguez Herrera (vocalista), Guillermo Millán (bajista) y Mitchel Pastrana (guitarrista).

Los alumnos no solo demostraron dominio técnico, sino también una conexión auténtica con la música y con el público.

La presentación se destacó por su energía, creatividad y por el ambiente festivo que se generó en el histórico recinto.

Al final, el público respondió con calurosos aplausos, reconociendo el esfuerzo y el progreso de los intérpretes.

Cada número musical fue una oportunidad para que los alumnos mostrarán su personalidad artística y su conexión con la música en vivo.

La actividad forma parte del compromiso de Mondo Groovy con la formación integral de sus estudiantes, así como con la promoción de espacios culturales para la expresión artística local.

La colaboración con el Museo de Arte de Mazatlán brindó el marco perfecto para esta celebración musical que, sin duda, dejó huella en los presentes.

Realizan exhibición

Además, también se exhibió la Exposición Artística denominada “Arcoíris de la imaginación”, de los alumnos de artes plásticas a cargo de la maestra Alejandra Arreola.

Los artistas que exhibieron su arte fueron Ian Royz Ponce, Esteban Maximiliano Martínez, Mel Valentina Valdéz Pérez, Elena Díaz Pérez, Erick Díaz Pérez, Dulcemar Aragón Ruiz, Alana Elizabeth Flores Álvarez y Adhara Victoria Nava Ibarra.