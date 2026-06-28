Jóvenes violinistas muestran su talento en recital del CMA

Con un repertorio que refleja el avance técnico y artístico alcanzado durante el ciclo escolar, estudiantes del Taller de Música del Centro Municipal de las Artes, participaron en un recital de violín, donde compartieron con el público el resultado de meses de estudio y dedicación.

La presentación reunió a estudiantes de distintos niveles, quienes interpretaron obras pertenecientes principalmente al método Suzuki, reconocido por su formación integral de jóvenes músicos.

Regina Villa abrió su participación con “Allegro” del Suzuki libro I, mientras que Santiago Karim Sánchez Barraza interpretó la segunda lección del mismo método. Por su parte, María Fernanda Arias ejecutó el estudio del Suzuki libro I, demostrando el desarrollo de sus habilidades interpretativas.

Ana Sofía Martínez Alamilla presentó “Long, Long Ago” en su versión con variación y el “Waltz”, en tanto que Samuel Sánchez interpretó “Waltz” y “Bourrée”, piezas correspondientes al Suzuki libro II.

El programa también incluyó la participación de Daphne Alvarado, quien ofreció el tercer movimiento del Concierto en Si menor, una obra que representa un reto técnico para los estudiantes de este nivel.

Sara Díaz fue la artista que concluyó las actividades del día, sumándose a esta muestra del trabajo realizado durante el ciclo escolar.

La formación de los jóvenes violinistas estuvo a cargo de los maestros Víctor Villalobos y Alain Valencia, quienes acompañan el proceso académico y artístico de los alumnos, fortaleciendo su desarrollo musical a través de presentaciones que permiten compartir con el público los logros alcanzados en el aula.